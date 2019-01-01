يحيى الشهري: لم نبدأ مواجهة الزوراء بشكل جيد لكن تداركنا الموقف

النصر يقترب من التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه يحيى الشهري؛ لاعب النصر السعودي، بالشكر لزملائه اللاعبين على ما قدموه أمام الزوراء العراقي، وإن كان عاب على فريقه بداية اللقاء بشكل غير جيد.

العالمي حقق الفوز أمام الفريق العراقي بثنائية الشهري ونواف الفرشان، على ملعب كربلاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وحصل الشهري على جائزة رجل المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد الأداء الرائع الذي قدمه.

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اللاعب قال، عقب المباراة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "المباراة كانت صعبة كونها على أرض المنافس، كذلك نحن لم نبدأ الشوط الأول بشكل جيد، لكننا تداركنا الموقف وتمكنا من السيطرة بعد ذلك، ونجحنا في مهمتنا".

وأضاف: "أهنئ كل اللاعبين الذين شاركوا اليوم على ما قدموه، ففرصنا قوية في التأهل لدور الـ16".

رجل مباراة الليلة اختتم: "أود أن أشكر العراق على الأجواء الجماهيرية المميزة، شكرًا لأهل العراق على ما وجدناه منهم منذ وصولنا، كنت أنا وزملائي سعيدين جدًا بالجمهور الذي حضر، حتى أننا لا نتمنى أن تكون الزيارة الأخيرة لنا للعراق".

يذكر أن الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة السادسة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الزوراء عند النقطة الرابعة في المركز الثالث.