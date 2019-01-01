يحيى الشهري : المنتخب السعودي يستهدف تحقيق لقب خليجي 24

يتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بكأس خليجي 24 رفقة منتخبات البحرين وعمان والكويت

أكد اللاعب الدولي السعودي يحيى الشهري قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على جاهزية الأخضر لخوض منافسات كأس خليجي 24 المقامة حاليًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بكأس خليجي 24 رفقة منتخبات البحرين وعمان والكويت.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب السعودي أمام الكويت، أكد الشهري أن الهدف الأساسي من المشاركة في البطولة هو تحقيق اللقب.

ووصف لاعب الأخضر كأس الخليج بالبطولة الكبيرة، مؤكدًا أن هدف الجميع هو تحقيق الهدف المرجو والتواجد بكل قوة في المباريات.

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وحول غياب لاعبي الهلال قال الشهري: "حاضرين للمنافسة في هذه البطولة وأتوقع جاهزية جميع اللاعبين للمشاركة في البطولة وكلنا مكملين بعض بأذن الله".

الأخضر السعودي يواجه العديد من الغيابات حيث تعرض محمد العويس ومحمد البريك وكذلك عبدالله مادو للإصابة خلال الأيام السابقة.

يُذكر أن المنتخب السعودي يفتتح مبارياته في خليجي 24 بمواجهة المنتخب الكويتي غدًا الأربعاء على استاد عبدالله بن خليفة.