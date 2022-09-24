يحصل على "الكافيار" من ميسي ونيمار .. انتقادات لمبابي وديشان يرد!

مبابي تحت سهام النقد، وديشان يدافع عنه

كشف ديدييه ديشان عن رأيه فيما يخص تصريحات لاعبه في المنتخب كيليان مبابي، التي قالها منذ أيام عن الفارق بين فرنسا وباريس.

وكان نجم الفريق الباريسي قد أدلى ببعض التصريحات التي يوضح فيها أنه يتمتع بحرية أكبر مع ديشان في فرنسا عن التي يحصل عليها في باريس.

وانتقد مبابي بعد هذه التصريحات وظن البعض أنها قد تحدث مشكلة مع ديشان، لكن مدرب منتخب فرنسا قد أكد أنها طبيعية، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الدنمارك.

ماذا قال مبابي من قبل؟

عن الفارق بين اللعب مع فرنسا وباريس، قال مبابي: "ألعب بشكل مختلف هنا، طُلب مني أشياء مختلفة هنا مقارنة بما يحدث بفريقي، مع فرنسا أتمتع بحرية أكبر".

وأضاف: "المدرب يعرف أن هناك رقم 9 مثل جيرو الذي يقوم بتشتيت المدافعين في الوقت الذي يمكنني فيه التجول والبحث عن المساحات، في باريس الأمر مختلف لأنني ألعب في عمق الملعب".

كيف تم انتقاد مبابي؟

انتقد ريمون دومينيك، مدرب المنتخب الفرنسي السابق من فترة 2004 إلى 2010، تصريحات كيليان مبابي التي تحدث فيها عن الشعور بالحرية في أسلوب لعب ديشان.

حيث يرى أنها ليست جيدة في حق كريستوف جالتييه، مدربه في باريس سان جيرمان.

وعن ذلك، قال: "إذا كنت مكان كريستوف جالتييه، فسوف أواجهه، لقد وضعناه في أفضل الظروف (في باريس سان جيرمان)، نيمار وميسي يقدمون له التمريرات و"الكافيار" ثم يدلي بتلك التصريحات؟".

وواصل: "إنه عذر خاطئ لبدايته هذا الموسم، فهو أقل جودة، وبمجرد أن ينجح في شيء ما، يبرر نفسه".

ماذا قال ديشان؟

من جانبه أكد المدرب ديشان أنه ليس منزعجًا من تصريحات مبابي، بل أوضح أنه قد أعطى كيليان الحرية بالفعل، مثل باقي اللاعبين.

حيث قال: "لن أحاول فهم أو تفسير ما قاله، نعم، أعطيه الحرية مثل باقي اللاعبين، كيليان يتكيف على أي حال. هذا هو هدفي معه، كما هو الحال مع بقية اللاعبين في خط الهجوم".

واختتم: "يبدو أنه مهتم بالجانب الدفاعي، لكن يجب أن يكون جاهزًا قدر الإمكان في كل ما يقوم به بشكل جيد للغاية".

جدير بالذكر أن مواجهة المنتخب الفرنسي ضد الدنمارك ستكون يوم الأحد ضمن الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.