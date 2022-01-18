"يحتاج جواز سفر أوروبي" - لوفرين يهاجم فيفا بسبب غياب صلاح عن تشكيل العام

انتقد ديان لوفرين، مدافع سان بطرسبرج الحالي، وليفربول السابق، اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم وجود محمد صلاح، نجم ليفربول فيه.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، مساء أمس الإثنين التشكيل المثالي لعام 2021، والذي لم يشهد تواجد الفرعون المصري ضمن الاختيارات، بالرغم من حصوله على المركز الثالث في قائمة أفضل لاعب بالعالم للعام المنصرم.

وضم التشكيل المثالي لعام 2021، كل من دوناروما في حراسة المرمى، وفي الدفاع كل من دافيد ألابا، ليوناردو بونوتشي، روبن دياز، وفي الوسط الثلاثي كيفين دي بروينه، نجولو كانتي وجورجينيو، وفي الهجوم الرباعي روبرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، إرلينج هالاند.

غياب صلاح عن التشكيل المثالي للعام، أثار دهشة الكثير من محبيه، ومن بينهم زميله السابق وصديقه ديان لوفرين، مما دفعه مهاجمه الاختيارات على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر.

وكتب المدافع الكرواتي صاحب الـ 32 عامًا عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "لا مكان لمحمد صلاح، في التشكيل المثالي للعام؟! مجددًا!".

وواصل: "الأشخاص الذين يعرفون كرة القدم بشكل جيد، يعلمون أنه يستحق التواجد في التشكيل المثالي للعام".

وأتم تغرديته، وكتب: "ما الذي يجب أن يفعله صلاح، ليتواجد في هذا المركز، ربما عليه الحصول على جواز سفر أوروبي".

No place for @MoSalah to be placed in the Fifapro world11?? Again!!



People with knowledge about football they know that he deserves to be in there. What needs to be done to be there? Maybe a European passport. 🤷🏻‍♂️ — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 18, 2022

ويقدم صلاح في الفترة الأخيرة مع ليفربول مستويات كبيرة، إذ يتصدر مع فريقه ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 16 هدفًا سجلهم في 20 مباراة، كما سجل سبعة أهداف في ست مباريات بدوري أبطال أوروبا.