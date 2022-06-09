يحاول استعادة بريقه.. هازارد يظهر بصورة مميزة قبل موسم ريال مدريد المقبل!

هازارد يحاول استعادة مستواه قبل الموسم الجديد

بعد موسم لم يشارك فيه إيدين هازارد بصفة مستمرة مع فريق ريال مدريد، أبدع البلجيكي في مواجهة منتخب بلاده ضد بولندا.

وكان قد استطاع المنتخب البلجيكي الفوز بنتيجة (6-1) على الفريق البولندي، في مباراة تألق فيها جناح الملكي بشكل مبهر.

رسالة مبشرة يقدمها هازارد للجماهير الإسبانية في فترة التوقف الدولي وقبل الموسم الجديد الذي ربما ستعود فيها نسخة البلوز الخاصة بإيدين.

ماذا قدم هازارد؟

شارك جناح ريال مدريد أساسيًا في مواجهة منتخب بلاده ضد بولندا، ولعب لمدة 66 دقيقة استطاع من خلالها تقديم تمريرة حاسمة لزميله كيفين دي بروينه في الدقيقة 59.

المستوى الذي قدمه البلجيكي كان رائعًا من حيث المراوغات وصناعة الفرص، وتحصل على إشادة كبيرة بما قدمه بعد المباراة.

ويبدو أن النقطة الأهم لجماهير الريال هي قدرة إيدين البدنية على مواصلة اللعب، لأنه عاد مؤخرًا من الإصابة العضلية التي أبعدته عن الفريق في معظم فترات الموسم.

لكن يبدو أنه يستعيد عافيته في الفترة الحالية، حيث أوضح هازارد: "اليوم لم يتبق سوى هدف صغير واحد، كانت لدي فرص، لكن للأسف فشلت في التسجيل، لقد كانت ليلة رائعة، أتمنى أن تكون هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير".

ماذا عن موسم هازارد مع ريال مدريد؟

قضى الجناح البلجيكي معظم فترات الموسم الماضي في المستشفيات بسبب الإصابة، أو على الدكة عند الرجوع قبل التعرض للمشاكل العضلية مجددًا.

وشارك إيدين في 23 مباراة، سجل من خلالها هدفًا واحدًا، فيما صنع هدفين لزملائه في الفريق الملكي.