"يُحاولون شيطنة حمدالله، التسجيل "مُمنتج" لإدانته والاتحاد"

شن الناقد الرياضي محمد الشيخ هجومًا لاذعًا على النصراويين، متهمًا إياهم بمحاولة شيطنة لاعبهم السابق "عبد الرزاق حمدالله" بعدما كانوا يرونه ملاكًا خلال فترة لعبه مع فريقهم.

النصر كان قد فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي بأسباب قانونية تضمن له حقوقه المالية، وانضم اللاعب بعدها للاتحاد في صفقة انتقال حر، ولم تنجح محاولات إنهاء الخلاف بين الطرفين وديًا ليلجأ للجهات المختصة.

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الأيام الأخيرة شهدت تطورات ملفتة في القضية بين الطرفين، إذ ظهر تسريب صوتي منسوب إلى حمدالله وحامد البلوي المدير التنفيذي للاتحاد قبل يوم واحد من مباراة النصر والاتحاد في ذهاب الدوري السعودي، وقد استغل النصراويون هذا التسجيل وفتحوا النار على النجم المغربي متهمين إياه بتعمد إهدار الفرص وركلات الجزاء.

الشيخ تحدث خلال برنامج "أكشن مع وليد" عن القضية، مؤكدًا أن التسجيل "ممنتج" بصورة تهدف إلى إظهار أن الحديث يدور عن "تفويت" المباراة من جانب حمدالله لإدانته والمسؤول الاتحادي البارز.

إذ قال "النقطة البارزة في تلك القضية هو أن من يُحاول شيطنة حمدالله بكافة الصور منذ انتقاله للاتحاد هو نفسه من كان يُحاول إظهاره بصورة ملائكية فترة وجوده مع النصر، إذ كانوا يردون على الانتقادات الموجهة للاعب وتجاوزاته بأنه رجل يُصلي الجمعة ويذهب للعمرة، يُحاولون الآن شيطنة حمدالله رغم أنه يؤدي بصورة انضباطية مع الاتحاد لم نعهدها أبدًا معه منذ وطأت أقدامه السعودية".

"النقطة الثانية متعلقة بالتسجيل، القضية ليست في صحة أو عدم صحة التسجيل، هذا اختصاص الجهات المختصة، لكننا أمام تسجيل ممنتج لمحاولة التأثير على المتابع".

أوضح "أولًا، المكالمة واضح أنها مقتطعة من أكثر من سباق ومركبة لإظهار أنها تتعلق بتلاعب في نتيجة مباراة، ثانيًا .. كُتب الحوار في المكالمة بحيث يوحي أن المقصود هو مباراة محددة، هي الاتحاد والنصر، يتم الترتيب لها لكي يتخاذل حمدالله خلالها، والنقطة الثالثة تركيب فيديو على المكالمة لتأكيد أن هذا السيناريو بالكامل يتعلق بتلاعب في نتيجة مباراة وتمهيد لانتقال حمدالله للاتحاد. هذه جريمة موصوفة من جميع النواحي".

وأتم الشيخ "الأعظم من هذا أن المروجين لهذا الفيديو أرادوا خلق رأي عام مضاد للاتحاد وحمدالله والبلوي في السوشيال ميديا، حاولوا دفع الجميع لهذا الموقف بما قد يُوصف بثقافة القطيع، لكنهم لا يعلمون أن الوسط الرياضي المحايد يُدرك تمامًا أن كل هذا مفبرك وممنتج وما هو إلا محاولة شيطنة واضحة، ولذا يجب تدخل الجهات العليا لمعرفة المسؤول عن هذا العمل".

محمد الشيخ : من يحاول شيطنة حمدالله الآن هم من كانوا يريدون استمراره مع #النصر ودافعوا عنه .. التسجيل واضح أنه ممنتج ليدين #حمدالله و #الاتحاد وحامد البلوي في أشياء غير قانونية .. ونحتاج إلى تدخل جهات عليا لنعلم من خلف هذا العمل .



⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/eniwIGJsOn — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 15, 2022

يُشار إلى أن النصر تقدم بشكوى ضد حمدالله والاتحاد تتضمن تسجيلات صوتية لاتحاد كرة القدم السعودي في نهاية مارس الماضي، وقد أصدر الاتحاد بيانًا يوم أمس أكد خلاله عدم اختصاصه في النظر في القضايا التي تتضمن أطرافًا أجنبية.