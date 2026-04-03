وفقًا لصحيفة «Het Laatste Nieuws»، فإن ياري دي بوسر على رادار نادي كلوب بروج. فقد أعلن الحارس سيمون مينيوليت (38 عامًا) يوم الخميس أنه سيتوقف عن اللعب في نهاية الموسم. وبالتالي، يبحث النادي الأزرق والأسود عن حارس مرمى جديد.

وقد لعب الحارس البالغ من العمر 26 عامًا سابقًا في بلجيكا مع أندية مثل كا أه جنت ولوميل إس كيه ولييرس إس كيه. وكان نادي جو أهيد إيجلز أول تجربة خارجية للبلجيكي. وقد انتقل في صيف عام 2024 من نادي لوميل إس كيه دون رسوم انتقال.

في غضون ذلك، خاض دي بوسر 59 مباراة مع كويت. ويقدم أداءً جيدًا مع النادي الذي يتخذ من ديفينتر مقرًا له، وهو ما لم يمر مرور الكرام.

وفقًا لـ HLN، يبحث النادي البلجيكي على نطاق واسع عن حارس مرمى جديد. دي بوسر مدرج في القائمة، لكنه ليس المرشح الوحيد. وما زال من غير المؤكد ما إذا كان نادي كلوب سيختاره في النهاية.

صنع دي بوسر تاريخاً في موسمه الأول مع Go Ahead. فقد فاز بكأس Eurojackpot KNVB للمرة الأولى في تاريخ النادي، مما أكسبه مكانة كبيرة على الفور. لعب الحارس دوراً مهماً في ذلك من خلال صد ركلتي جزاء ضد AZ، مما أدى إلى الفوز بنتيجة 2-4 بعد ركلات الترجيح.

أعلن مينيوليت، الحارس الحالي لنادي كلوب بروج، يوم الخميس اعتزاله كرة القدم في نهاية هذا الموسم. وقد لعب أكثر من سبعمائة مباراة خلال مسيرته.