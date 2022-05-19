"يجب على دياز مواجهة الفيحاء برديف الهلال"

يرى الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح، أنه يجب على الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، خوض مباراة نهائي كأس الملك أمام الفيحاء بفريق الرديف وليس الأساسيين.

الفيحاء يباغت الهلال في نهائي كأس الملك

الهلال يواجه نظيره الفيحاء مساء غدٍ الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، من أجل تحديد بطل كأس الملك.

ويسعى الهلال للحصول على بطولة كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة أكثر الفرق تتويجًا باللقب، وذلك خلف الأهلي المتصدر بـ13 بطولة.

بينما يريد الفيحاء أن يباغت الهلال ويحقق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، ليكون إنجازًا تاريخيًا للجيل الحالي للفريق.

لماذا يجب على دياز مواجهة الفيحاء بالرديف؟

أكد الفريح أنه يجب على دياز إراحة اللاعبين الأساسيين بصفوف نادي الهلال أمام الفيحاء في نهائي كأس الملك، وذلك من أجل مواجهة الاتحاد بالمقبلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الفريح كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلالها على أن الهلال ضامن التتويج بكأس الملك، ولذلك يجب إراحة الأساسيين.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لو كنت مكان دياز، لشاركت بفريق الهلال الرديف، لأن تحقيق البطولة مضمون بنسبة 100%، وعملت على إراحة الأساسيين لمباراة الهلال والاتحاد الحاسمة في الجوهرة.

ويواجه الهلال نظيره الاتحاد مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي المواجهة التي ستحدد بشكل كبير المتوج بالبطولة هذا الموسم.

لو كنت مكان دياز لشاركت بفريق #الهلال الرديف لأن تحقيق البطولة مضمون بنسبة 100٪ وعملت على اراحة الاساسيين لمباراة #الهلال_الاتحاد الحاسمه في الجوهره.#الهلال_الفيحاء #نهايي_كاس_الملك — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) May 19, 2022

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