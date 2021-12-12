"يجب على الهلال أن يعرض بيريرا على إدارة نادي ضمك"

أكد الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، على أن نادي الهلال اقترب من التعاقد مع حارس مرمى من أحد الأندية الغربية، مشيرًا إلى أنه يجب على إدارة الزعيم أن تتخلص من البرازيلي ماتيوس بيريرا.

الهلال تعثر أمام الفيحاء، بعد أن انتهت المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الجمعة بالتعادل السلبي، وذلك في المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القحطاني قال خلال تصريحات ليرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "هناك حارس دولي غربي قريب من الهلال، وهذا الحارس حاول الهلال أن يتعاقد معه، وخلال الفترة القادمة سيتعاقد معه".

الإعلامي الرياضي تحدث أيضًا عن احتياجات نادي النصر، حيث قال: "النصر يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر وحارس مرمى ومهاجم خلال الشتوية المقبلة".

وتحول للحديث عن احتياجات الهلال، حيث قال: "الهلال أعتقد أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو والبيروفي أندريه كاريلو، يجب أن يتم الاستغناء عنهما خلال الفترة القادمة".

فلاح القحطاني: هناك حارس دولي غربي قريب من الهلال.

الحصاد الرياضي ...@falahsport pic.twitter.com/btsV8uvHat — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 11, 2021

وعن مصير ماتيوس قال القحطاني: "بيريرا قد يتم الاستغناء عنه، لو كنت مكان إدارة الهلال، لكنت عرضته على إدارة ضمك، خاصة وأن هذا النادي كان يريد ضمه من قبل، وقد ينجح معهم".

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ماتيوس بيريرا لم يُقنع جماهير الهلال والنقاد الرياضيين حتى الآن، حيث لم ينجح في تسجيل أي هدف مع الفريق حتى الآن، منذ أن انضم للزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.