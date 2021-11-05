"يجب على النصراويين أن يعترفوا .. المشروع انهدم والحلم الآسيوي طار"

أكد الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، على أن وضع نادي النصر أصبح الآن صعبًا للغاية، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا، مطالبًا من جماهير الفريق الأصفر بالاعتراف بأن مشروع ناديهم انهدم.

النصر ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2021 من دور النصف نهائي، بعد الخسارة على يد الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

الجماز قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على قناة 24 الرياضية: "النصر في وضع صعب جدًا، ولم يستطع مواجهة تداعيات الخروج من دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي".

الإعلامي الرياضي واصل حديثه قائلًا: "أصبحنا أمام حقيقة، لا بد من كل النصراويين أن يعترفوا بها، المشروع انهدم، والحلم الآسيوي طار".

عبد الرحمن الجماز تابع: "مواجهة الشباب تعني للنصراويين مهمة جدًا، على الأقل تقلل من الضغط على الفريق، بعد الخسارة من الاتفاق والتعادل مع الفيحاء".

واستطرد قائلًا: "الفوز على الشباب سيعطي النصر دفعة للملمة الجراح التي صاحبت الخروج الآسيوي، والتي شهدت آثارها بين اللاعبين، وآخرها أزمة البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبد الفتاح عسيري وفتح باب التحقيق".

"النصر لم يعط اهتمامًا للآسيوية .. وخرج منها بالحظ والتحكيم"

واختتم الجماز تصريحاته قائلًا: "الديربي بين الشباب والنصر يكون دائمًا مثير وفي مستوى التطلعات، ولكن هذا الديربي مما يزيده اشتعالًا أنه يأتي على ذكريات الرباعية الشهيرة، التي فاز فيها الشباب على النصر والأحداث التي تلتها والتي كانت آثارها الموسم الماضي".

النصر سيواجه الشباب مساء اليوم الجمعة بالجولة الحادية عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.