"يجب أن تفوز قبل أن تتحدث" دونالد ترامب ورد قاسٍ على نجمة المنتخب الأمريكي

ترامب يواصل الرد على لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية ميجان رابيون بشأن حديثها عن عدم الذهاب للبيت الأبيض.

وكان ترامب قد قلل من شأن الدعوى التي قدمتها لاعبات المنتخب الأمريكي بشأن المساواة بين الأجور فيما يتعلق بكرة القدم النسائية ونظيرتها الذكورية.

وقال ترامب في هذا الشأن إن الأمور ترجع لعوامل اقتصادية، واستشهد برونالدو الذي يتقاضى أجرًا مرتفعًا لأنه يستقطب الكثير من البشر.





تاريخ كبير يمتلكه المدافع الإيطالي باولو مالديني ⚫️🔴 pic.twitter.com/qNGVpUk3Kf

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 26, 2019

وردًا على تلك التصريحات، قالت ميجان رابيون إنها لن تذهب إلى البيت الأبيض في حال نجح المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية في تحقيق لقب كأس العالم.

وردًا على ذلك، قال دونالد ترامب إنها عليها أن تفوز بكأس العالم قبل أن تتحدث، مؤكدًا أنه لا زال مصرًا على رأيه بشأن الدعوى المقدمة.

ريفالدو يدافع عن ميسي ونيمار ضد هجوم فان خال

يذكر أن منتخب أمريكا لكرة القدم النسائية كان قد وصل إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للسيدات بالفوز على إسبانيا في دور الستة عشر.