يجاور ميسي ورونالدو .. إعلانات محمد صلاح تضعه في مكانة متفردة

تقرير إنجليزي يستعرض رعاة محمد صلاح ومكانته بين نجوم العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

تناول تقرير إنجليزي اليوم الصعود الكبير مؤخرًا للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على مستوى المعلنين الذين يستعينوا به في الأشهر الأخيرة.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من النادي الإنجليزي، والتي أكدت أن صلاح أصبح في مصاف أمثال ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس.

محمد صلاح يحصل على الكثير من الدعم من قبل جماهير كرة القدم المصرية، والعربية والإفريقية أيضًا، بالإضافة لجماهير ليفربول حول العالم، وكل ذلك يسهم بشكل واضح في ارتفاع قيمته التسويقية بالنسبة للمعلنين.

المزيد من الفرق

شعبية صلاح الجارفة ساعدت في كل ذلك، فالنجم المصري يمتلك أكثر من 38 مليون متابعًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وأقل منشور يخرج منه يصل لمليون إعجاب.

كل ذلك بعيدًا عن المستويات الطيبة التي يقدمها النجم المصري في الملاعب، حيث يتفرد كل مرة في قيادة ليفربول لأفضل النتائج منذ أن جاء لصفوفهم في 2017.

كيليني: تدخل راموس على صلاح كان "ضربة معلم"

بداية من شركة الملابس الألمانية "أديداس" مرورًا بشركة المشروبات الغازية "بيبسي" وشركات الهواتف والاتصالات مثل "أوبو" و"فودافون"، وغيرها من الشركات الخاصة بالنقل والشهر مثل "دي اتش ال"، كل تلك الأسماء وغيرها تضع محمد صلاح في خانة خاصة للغاية لا يصل لها الكثير من النجوم.

صلاح اقتحم قائمة أكثر الرياضيين دخلًا في العالم بكل تلك الاتفاقات وعقود الرعاية التي وقعها في الأشهر القليلة الماضية، وأصبح بجوار أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وعلى ذكر ميسي، الجميع شاهد إعلان النجم المصري معه في العام الماضي الخاص بشركة "بيبسي" والذي أذيع بالتوازي مع الأدوار النهائية في دوري أبطال أوروبا الذي حققه صلاح ورفاقه بالصيف الماضي.

شراكة صلاح مع "بيبسي" مستمرة منذ سنوات طويلة، من قبل حتى أن يحترف خارج مصر أو يلعب للفريق الأول للمقاولون العرب، فبداية النجم المصري كانت عن طريق دوري المدارس الذي كانت ترعاه شركة المشروبات الغازية.

وأيضًا طالما نتحدث عن ميسي، فصلاح هو شريكه في قيادة الوجوه الإعلانية لشركة "أديداس" وبجوارهما باولو ديبالا وبول وبوجبا وغيرهم من النجوم.

وللتدليل على مدى نشاط صلاح إعلانيًا تحدثت الصحيفة بشكل موسع عن العام الماضي بالنسبة للنجم المصري، وتطرقت للإعلانات التي ظهر بها خلال تلك الفترة.

بداية من إعلان "موبيل" الأخير الذي يظهر فيه النجم المصري وتم عرضه في رمضان الحالي، مرورًا بإعلان "أوبو رينو 3" ومشاركته في إعلانات "فودافون" و"أليكس بنك" و"دي اتش ال" وغيرها.

الصحيفة استعرضت أيضًا مدى تأثير النجم المصري على الرأي العام، حيث تم اختياره ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم رفقة العديد من الأسماء البارزة بمجلة "تايم"، وظهر ضمن قائمة أكثر 100 رياضي دخلًا في العالم عبر مجلة "فوربس".

نجاح صلاح فقط ومن بعده دعم الجماهير هو ما منحه كل ذلك، وبحسب ما تشير تقارير عديدة فصلاح يقدم الكثير لفقراء قريته في مصر، ويقوم بالكثير من الأعمال الخيرية بالمقابل.

كل ما مضى لا يدل إلا على أن محمد صلاح شخص يستطيع تحقيق الانتصارات داخل الملعب وخارجه، سواء كان يملك كرة في قدمه أم لا.