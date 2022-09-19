يتمنى القتال .. الاتحاد الروسي يطالب بإيقاف مدرب أوكرانيا

يبدو أن توابع الغزو الروسي لأوكرانيا لا تزال قائمة!

طالب الاتحاد الروسي لكرة القدم بإيقاف المدرب أولكساندر بيتراكوف المدير الفني لمنتخب أوكرانيا على خلفية تصريحاته الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "جارديان"، والتي أكدت أن الاتحاد الروسي بعث بخطاب للاتحاد الأوروبي واتهم فيه بيتراكوف بالتحيز وعدم الالتزام بالحيادية كمدرب كرة قدم".

وقال بيتراكوف في شهر أبريل الماضي خلال تصريحات صحفية: "أعتقد إنهم لو حاولوا الدخول إلى كييف أنني سأرفع السلاح وأدافع عن مدينتي".

وأضاف: "عمري الآن 64 عامًا لكن أشعر أنني سأقوم بذلك بشكل طبيعي، ربما أستطيع أن أطيح بعدوين أو ثلاثة من أمامي".

وطالب الخطاب الروسي أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المدير الفني الذي خرق قواعد الاتحاد الأوروبي والدولي التي تخص عدم التمييز ضد أي بلد، والتي تحض على إعلاء روح السلام في كرة القدم".

وكان المتحدث الرسمي للاتحاد الأوكراني لكرة القدم قد أعلن أن بيتراكوف قد تقدم بالفعل لأداء الخدمة العسكري ضد القوات الروسية لكن تم رفض طلبه لتجاوزه السن المسموح.

جدير بالذكر أن الغزو الروسي لأوكرانيا بدأ منذ شهر فبراير الماضي وتسبب في موجات دعم مستمرة للأخيرة عبر ملاعب كرة القدم في عدة أنحاء من العالم.