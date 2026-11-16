يتفوق على هالاند.. ألماني يبلغ 35 عامًا يحطم الأرقام في الدروي الإنجليزي!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

إعلان

برايتون آند هوف ألبيون هو المفاجأة الكبرى في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، ويعود الفضل في ذلك قبل كل شيء إلى ألمانيين: المدرب فابيان هورزلر واللاعب المخضرم باسكال جروس.

سؤال للمسابقة: من أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم؟ باسكال جروس! هذا، على الأقل، رأي الموقع الرياضي المرموق ذا أتلتيك. وربما يبدو الأمر للوهلة الأولى أشبه بنكتة لبعض مشجعي بوروسيا دورتموند خصوصًا، لكنه ليس رأيًا بلا أساس.

فليس من قبيل المصادفة أن يتقدم جروس في ذلك التصنيف على نجوم كبار مثل ديكلان رايس (الثاني، آرسنال) وإيرلينج هالاند (الثالث، مانشستر سيتي)، بينما لم تضم القائمة من المحترفين الألمان الآخرين سوى كيفن شاده (المركز 44، برينتفورد). أما فلوريان فيرتز (ليفربول)، على سبيل المثال، فلم يدخل قائمة أفضل 50 لاعبًا أصلًا.

إنه تقدير مستحق للاعب الذي يبلغ الآن 35 عامًا، بعدما لم يعد المدرب نيكو كوفاتش بحاجة إليه في بوروسيا دورتموند مطلع عام 2026، فعاد إلى برايتون في الشتاء بصورة مفاجئة إلى حد بعيد.

إعلان إعلان

ويحتل برايتون حاليًا المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق خمس نقاط خلف آرسنال حامل اللقب. ويُعد آرسنال المرشح الأبرز للفوز بالبطولة هذا الموسم أيضًا، وقد عزز هذه المكانة بتسعة انتصارات في أول عشر جولات. أما هزيمته الوحيدة هذا الموسم، فجاءت، نعم، أمام برايتون! فبفضل أداء تكتيكي بارع، اكتسح فريق المدرب فابيان هورزلر حامل اللقب 3-0 في منتصف سبتمبر ، بعدما عجز الأخير تمامًا عن إيجاد حل للضغط الشرس الذي مارسه الفريق الذي لم يكن مرشحًا للفوز.

مواضيع ذات صلة

متصدر المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي: جروس، إلى جانب هورزلر، عنوان نجاح برايتون

وكان جروس أبرز لاعبي المباراة، بعدما سجل هدفًا وصنع آخر. ولم يكن ذلك أداءً استثنائيًا عابرًا؛ إذ يتصدر لاعب الوسط قائمة المساهمات التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعشر مساهمات مباشرة (أربعة أهداف وست تمريرات حاسمة)، متقدمًا حتى على هالاند (تسعة أهداف وصفر تمريرات حاسمة). وبذلك يؤدي دورًا حاسمًا في امتلاك برايتون أقوى هجوم في الدوري.

وفوق ذلك، تُوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أسابيع قليلة من الفوز اللافت على آرسنال، ليصبح، بعمر 35 عامًا وثلاثة أشهر، سادس أكبر لاعب سنًا يفوز بالجائزة. ولم يتقدمه سنًا سوى ستيوارت بيرس وتيدي شيرينجهام (38 عامًا لكل منهما)، وكريستيانو رونالدو (37 عامًا)، وجيانفرانكو زولا (36 عامًا)، وبول سكولز (35 عامًا وتسعة أشهر).

إعلان

وجاء التوقيت غريبًا؛ إذ كان جروس قد أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني قبل ذلك بأيام قليلة. وقال بعد وقت قصير من إعلان يورجن كلوب قائمته الأولى: "ما زلت أستمتع بلعب كرة القدم هنا في النادي، لكن المنتخب الألماني يمر بمرحلة تغيير، وهذا أمر جيد أيضًا. سأشجعهم". وكان استدعاؤه إلى كأس العالم من جانب مدرب المنتخب الألماني السابق يوليان ناجلسمان مفاجأة هو الآخر، إذ أصر المدرب على ضمه رغم المنافسة الشديدة في وسط الملعب. وأشاد ناجلسمان بجروس، واصفًا إياه بأنه الرابط الذي يجمع لاعبي المنتخب، وقال: "أراه بمثابة مغناطيس بين اللاعبين، ولديه إحساس جيد بما يحتاج إليه كل منهم في اللحظة المناسبة".

وفي نهاية المطاف، لم يشارك جروس في الإخفاق الكبير الذي شهده المنتخب خارج أوروبا إلا بديلًا في الخسارة غير المؤثرة 1-2 أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكانت تلك مشاركته الأخيرة بقميص المنتخب الألماني. وعندما خرجت ألمانيا على نحو مخزٍ أمام باراجواي بركلات الترجيح، لم يكن بوسعه سوى متابعة المباراة من على خط التماس. وكشف جروس لاحقًا أنه، على عكس بعض الآخرين، كان يود تنفيذ ركلة بنفسه . وقال: "كنت مستعدًا لهذا السيناريو، لكنني لا أريد العودة إلى الأمر وتوجيه اللوم".

إعلان

وتلخص هذه العبارة جيدًا ما يستطيع جروس تقديمه في بيئة تناسبه. إنه قائد هادئ يحضر عندما يحتاج إليه الفريق، ولا يتردد في تحمل المسؤولية، لكنه لا يمانع أيضًا أداء دور ثانوي. أما الاعتقاد بأنه سيشغل دورًا كهذا عند عودته إلى برايتون، فقد تبدد منذ وقت طويل، وبسرعة قياسية! فقد شارك بديلًا بعد يوم واحد من إعلان انتقاله، وبعد خمسة أيام عاد إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى. وكان ذلك أمام مانشستر سيتي.

IMAGO

اعتقاد خاطئ بشأن جروس: لم يعد لائقًا بما يكفي لدورتموند ونيكو كوفاتش؟

لكن ذلك الاعتقاد الخاطئ كان مفهومًا تمامًا. فقد جاء جروس من فترة مخيبة للآمال إلى حد بعيد مع دورتموند. في البداية، احتُفي به بوصفه صفقة محورية في صيف 2024، وكان يُنتظر منه أن يكون ذراع المدرب السابق نوري شاهين داخل الملعب، فيربط الدفاع بالهجوم بفضل ذكائه الكروي الذي لا خلاف عليه. لكن بعدما سجل 16 مساهمة تهديفية في 50 مباراة رسمية، انتهى به الأمر مؤخرًا على مقاعد البدلاء تحت قيادة كوفاتش. وخلف فيليكس نميشا ومارسيل سابيتزر وجوب بيلينجهام، لم يعد لجروس مكان في النصف الأول من موسم 2025/26 ضمن منظومة تعتمد على الحيوية واللياقة البدنية. وكانت الحصيلة المخيبة: 732 دقيقة لعب من أصل 2220 دقيقة ممكنة.

إعلان

لذلك، كانت العودة إلى برايتون خطوة منطقية وطبيعية في آن واحد؛ عودة إلى المكان الذي لمع فيه نجمه حقًا. فقد دفع النادي القادم من مقاطعة إيست ساسكس ثلاثة ملايين يورو إلى إنجولشتات آنذاك لضم جروس، الذي لم يكن معروفًا لعامة الجمهور. وبات برايتون اليوم معروفًا منذ زمن بصفقاته غير التقليدية، التي يبرمها اعتمادًا على نظام كشف المواهب القائم بالكامل على البيانات، والذي قلدته جهات أخرى مرارًا . وبعد سبع سنوات و75 مساهمة تهديفية في 228 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضمه دورتموند مقابل سبعة ملايين يورو.

ويحظى جروس أيضًا بمكانة لدى هورزلر لا يتمتع بها أي لاعب آخر في القائمة الحالية. ويلعب غالبًا في مركز لاعب الوسط رقم ثمانية ذي النزعة الهجومية، ويرتدي شارة القيادة أحيانًا. ومنذ عودته إلى التشكيلة الأساسية أمام مانشستر سيتي، لم يجلس جروس على مقاعد البدلاء في الدوري حتى اليوم، ولم يُستبدل إلا مرتين. إنها مكانة لا يضاهيه فيها أحد في برايتون، ولا ترتبط في المقام الأول بعدد مساهماته التهديفية، الذي يفوق المتوسط، فحسب.

إعلان

أرقام جروس المدهشة: أكثر بكثير من آلة للمساهمات التهديفية، ومدرب قريبًا

فجروس أكثر بكثير من آلة للمساهمات التهديفية. ووفقًا لقاعدة بيانات فوت موب، يُعد أيضًا أكثر لاعبي الدوري إبداعًا بعدما صنع فرصًا أدت إلى 29 تسديدة. ويثبت جروس كذلك أنه لا يزال قادرًا بدنيًا على مجاراة بقية اللاعبين. فقد قطع الدولي السابق، الذي خاض 19 مباراة مع المنتخب، مسافة 119.5 كيلومترًا، أي ما يعادل نحو ثلاثة سباقات ماراثون في عشر مشاركات، متفوقًا في هذا الجانب على كل لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز. أرقام مدهشة لا بد أن تثير الاستغراب في دورتموند ولدى كوفاتش.

وقال جروس مؤخرًا لشبكة سكاي عن حصيلته التهديفية اللافتة: "لم أكن أتوقع ذلك بالضرورة". ثم أصاب كبد الحقيقة في تحليله التالي: "كانت بداية جيدة لي شخصيًا، وكذلك للفريق بأكمله. أعتقد أن طريقة لعبنا تناسبني جيدًا جدًا. نصنع الكثير من الفرص، ونستخلص الكثير من الكرات، ونصل كثيرًا إلى مواقف تسمح بتمرير الكرة الأخيرة. نريد صناعة الكثير من الفرص التهديفية. اللعب في هذا الفريق ممتع ببساطة".

إعلان

ومن يدري؟ ربما تنتهي قصة النجاح هذه بأول مشاركة لبرايتون في دوري أبطال أوروبا. وحينها قد لا تُطرح مسألة الاعتزال على جروس، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم. وقال في المقابلة المذكورة، في تصريح لافت: "ما دمت أشعر بأنني في حالة جيدة، وأستمتع باللعب، وأستطيع مساعدة فريقي، فسأواصل. ومن المهم لي أيضًا أن يكون لي دور في الفريق يناسبني ويمنحني شعورًا بالرضا. وما دام ذلك متحققًا، فلا أرى سببًا للاعتزال". وأوضح أنه سيكون "متصالحًا" مع نفسه عندما ينهي مسيرته.

خصوصًا أن خطته لما بعد ذلك واضحة. فأمام جروس، المولود في مانهايم، فرصة لخوض مسيرة تدريبية يعتقد كثيرون أنها ستكون ناجحة جدًا. وكشف جروس مؤخرًا لمجلة كيكر أنه لم يتبق له سوى الحصول على رخصة "مدرب كرة القدم". وقال: "لأن برنامجنا لا يترك وقتًا لذلك"، ثم أضاف لسبب وجيه: "لذا سيتعين على ذلك الانتظار قليلًا. لكن هذه ليست مشكلة".

Getty Images

إعلان

باسكال جروس: مقارنة أرقامه مع دورتموند وبرايتون منذ عودته

النادي بوروسيا دورتموند برايتون آند هوف ألبيون المباريات (دقائق اللعب) 66 (4,558) 38 (3,253) الأهداف 1 6 التمريرات الحاسمة 17 11