"يتحولون إلى دراجون بول!".. ريال مدريد في "الأبطال" يحيّر أجويرو!

يحير أداء ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أسطورة مانشستر سيتي ومنتخب الأرجنتين سيرخيو أجويرو، إلى الدرجة التي دفعته للتساؤل عن "سر الريال في دوري الأبطال".
وعقب مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تطرق أجويرو عبر المباشر أثناء مشاهدته للمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وأرجأت الحسم لمباراة العودة لأهم تعليقاته حول المباراة.
وقال أجويرو: "لا أستطيع فهم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، أعتقد أنهم يتدربون فقط من أجل تلك البطولة، إذا رأيتهم في الليجا ثم فعلت الأمر ذاته في دوري الأبطال ستقول: (كيف تلعبون بتلك الطريقة؟)".
وأردف: "يتحولون في تلك البطولة إلى شخصيات في كرتون (دراجون بول زد)!".
وسجل فينيسيوس جونيور الذي قال أجويرو إنه "يتطور يومًا بعد الآخر" هدفًا من قذيفة قوية في مرمى إيدرسون ليتقدم بها ريال مدريد، قبل أن يتدارك كيفن دي بروينه الأمور بالتعادل من تصويبة قوية على نفس المرمى في الشوط الثاني.
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