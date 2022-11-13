يتجاهل رونالدو؟! .. نجم يونايتد يسجل في الدقيقة الأخيرة ويحتفل على طريقة ميسي

عذرًا يا رونالدو، كأس العالم أهم!

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره فولهام بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

الفوز جاء بأقدام الشاب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، بعد أن دخل للملعب بحوالي 20 دقيقة فقط.

وللاحتفال بالهدف قام اللاعب بخلع قميصه وأمسك به مقلوبًا ووجه اسمه ورقم القميص إلى جماهير الفريق صاحب الأرض، على طريقة ليونيل ميسي في هدفه الذي سجله ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مواجهة اليوم قد شهدت غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الشياطين الحمر، وللمباراة الثانية على التوالي، لكنها منحت الفريق النقطة رقم 26 في المركز الخامس في ترتيب البطولة.

جدير بالذكر أن نفس ذلك الاحتفال كان رونالدو قد كرره بعد ميسي بأشهر عندما سجل في كأس السوبر الإسباني على ملعب كامب نو وتلقى بطاقة حمراء في نفس المباراة بعد سقوطه في منطقة الجزاء وحصوله على بطاقة صفراء ثانية.