يتبرأ من عمه ووكيله السابق؟ جريزمان: لم أتحدث معهم منذ سنوات، وعلاقتي بميسي مميزة

جريزمان يرد أخيرًا على التصريحات سبب الأزمة الأخيرة مع ليونيل ميسي ويتحدث عن علاقته بقائد برشلونة.

خرج النجم الفرنسي أنطوان جريزمان أخيرًا للحديث عن تصريحات وكيله السابق إيريك أولهاتس، وعمه حول ليونيل ميسي قائد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جريزمان في برنامج "عالم فالدانو"، وأكد خلالها أن علاقته بالثنائي مقطوعة منذ سنوات.

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يأتي هذا بعد أيام من هجوم الثنائي الضاري على ليونيل ميسي والذي تسبب في انفجار الأخير بعد عودته من فترة التوقف الدولي بتصريحات أبدى فيها استيائه من طريقة تحميله لكل مشاكل برشلونة.

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وقال جريزمان: "الصحافة استغلت تصريحات عمي وأخرجتها عن سياقها، الكل يستغل أي شيء من أجل خلق حالة من الجدل وكتابة العناوين الجذابة".

وأضاف: "لم أتحدث مع عمي منذ أن كان عمري 14 عامًا، كذلك هو الحال مع إيريك أولهاتس، لم نتحدث منذ أن تزوجت وتصريحاته الأخيرة كانت مؤلمة بالنسبة لي، وأخبرت ميسي بطبيعة علاقتي به".

وأردف: "ميسي كان غاضبًا مني في السابق لأنني رفضت الانضمام لبرشلونة، لكنني أوضحت له وجهة نظري وأخبرني بعد ذلك أنه سيبقى معي حتى النهاية وسيقدم لي الدعم، وهذا يحدث كل يوم".

وأكمل: "هو يعرف جيدًا قدر الاحترام الذي أكنه له ولشخصه، هو شخص مميز للغاية وأتعلم منه الكثير في كل يوم أعمل معه".

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد انضم لصفوف برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده.