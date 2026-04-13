يبدو أن يوريس ماتيسن سيعود إلى الدوري الهولندي بصفته المدير الفني

يُعتبر يوريس ماتيسن مرشحاً بارزاً لتولي منصب المدير الفني في نادي فورتونا سيتارد. جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة «فوتبال إنترناشونال» يوم الاثنين.

المدير البالغ من العمر 46 عامًا لا ينتمي حاليًا إلى أي نادٍ بعد أن عمل سابقًا مع ويليم II و ADO دن هاغ.

وقد يخلف ماتيسن، الذي خاض 84 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، أميريكو برانكو في هذا المنصب.

كان ماتيسن مؤخرًا مرشحًا للانضمام إلى فيتيس، لكن الصفقة فشلت في اللحظة الأخيرة.

يقال إن المفاوضات بين المدافع السابق وفورتونا وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وبالتالي، يغادر برانكو البالغ من العمر 35 عاماً، على الرغم من عقده الساري، بعد ثلاث سنوات مع فورتونا سيتارد.

كان هناك "اختلاف في الرؤية" بين برانكو ومجلس إدارة فورتونا بشأن السياسة التي يجب اتباعها.