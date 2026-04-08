يبدو أن نادي NAC بريدا لن يكتفي بهذا الأمر بعد صدور قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم بشأن قضية «جوازات السفر»

يُفكر نادي NAC بريدا في استئناف قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) بعدم اتخاذ أي إجراءات عقب إشراك دين جيمس في مباراة Go Ahead Eagles ضد NAC، وفقًا لما أوردته مجلة Voetbal International يوم الأربعاء.

قبل بضعة أسابيع، تقدم النادي الذي يتخذ من بريدا مقراً له بطلب إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) لإلغاء نتيجة الهزيمة 6-0 التي مني بها نادي NAC أمام Go Ahead Eagles. ووفقاً للفريق الذي يحتل حالياً المركز السابع عشر في دوري VriendenLoterij Eredivisie، فإن جيمس لم يكن مؤهلاً للعب.

وبموجب القانون الهولندي، لا يجوز للاعب الجناح الإندونيسي العمل، مما دفع نادي NAC بريدا إلى تقديم طلب إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بياناً يوم الأربعاء أعلن فيه أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات. ولن يتم فرض أي عقوبات، كما لن يتم إعادة المباراة.

"قررت هيئة الادعاء في كرة القدم المحترفة عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن اللاعب والنادي على حد سواء لم يكونا على علم بالآثار التلقائية المترتبة على اكتساب جنسية أخرى غير الهولندية. علاوة على ذلك، تبين أن عواقب الحصول على جنسية أخرى لم تكن معروفة على نطاق واسع داخل كرة القدم المحترفة"، حسبما جاء في البيان المنشور على موقع الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

يُقال إن نادي NAC لن يكتفي بهذا الأمر، وفقًا لما أفاد به جوست بلاوهوف من Voetbal International. ويُقال إن النادي يجتمع حاليًا مع محامين لبحث إمكانية تقديم استئناف.

تتعلق مصالح "لؤلؤة الجنوب" بشكل كبير بهذه القضية، خاصة وأن الفوز بها قد يؤثر على الترتيب. ويحتل نادي بريدان حالياً المركز السابع عشر، مما يعني أنه سيغيب عن التصفيات ويضطر للعب في دوري "كيوكن كامبيون" الموسم المقبل.