Goal.com
مباشر
Jordi Cruijff Edo Ophof
Bart DHanis

ترجمه

يبدو أن أياكس سيخسر هدفه الأول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

يخشى نادي أياكس ألا يواصل تاكيهيرو تومياسو اللعب في أمستردام بعد الصيف، وفقًا لما أفاد به خبير سوق الانتقالات منير بوالين. ويرغب النادي الأمستردامي بشدة في الاحتفاظ باللاعب السابق في أرسنال وغيره من الأندية.

انضم اللاعب الياباني إلى أياكس في الشتاء الماضي دون مقابل. ولم يلعب المدافع أي مباراة لسنوات بسبب إصابات متكررة.


أما الآن، فقد استعاد لياقته البدنية بالكامل وأبهر فريق أمستردام منذ انضمامه. ولذلك، يعتقد النادي أنه لن يتمكن من الاحتفاظ به للموسم المقبل.

بالإضافة إلى حقيقة أن تومياسو سيكون أمامه خيارات عديدة من الأندية في الصيف، يلعب راتبه أيضًا دورًا كبيرًا. ويخشى أياكس ألا يتمكن من تلبية مطالبه.

الدوري الهولندي
إن أي سي بريدا crest
إن أي سي بريدا
NAC
أياكس crest
أياكس
إذا فشل بطل هولندا في التعاقد مع تومياسو، فإن النادي يرغب في الاستثمار بقوة في مركز الظهير الأيسر. يبدو أن أوين ويندال لم يعد ضمن خطط النادي.

يذكر بولين أيضًا أن أياكس سيحاول بالتأكيد ضم أولكسندر زينشينكو، شريطة أن تكون الشروط مواتية، لكن الأفضلية ستكون لمن يمكنه اللعب على الفور. يعاني اللاعب الأوكراني من إصابة في الرباط الصليبي.

