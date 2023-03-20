يبدو الأمر جديًا .. فريق توثيق البطولات يتخذ الخطوة العملية الأولى

الملف الأكثر جدلًا في كرة القدم السعودية

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يبدو أن تحركات اتحاد كرة القدم السعودي في ملف توثيق البطولات جدية تمامًا تلك المرة، إذ اتخذ فريق العمل الموكل له المضي قدمًا في ذلك الملف الخطوة العملية الأولى بعد اجتماعه اليوم الإثنين في الرياض.

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كان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخرًا تشكيل فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، والذي ضم ممثلين عن جميع الأندية، وقد عقد اليوم اجتماعه الأول في الرياض وترأسه إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي وبحضور هيئة الإذاعة والتلفزيون ودارة الملك عبد العزيز ورابطة دوري المحترفين والمؤرخين الدوليين المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على المهام العامة لممثلي الأندية وفريق العمل بجانب الاتفاق على عدد الفريق المناسب وهو 11 عضوًا يتم ترشيحهم من الأندية في مدة أقصاها 15 إبريل القادم.

وكانت الخطوة العملية الأولى من فريق العمل هي منح الأندية الفرصة لإرسال ما لديها من وثائق ومستندات تدعم المشروع وتقدم له الفائدة، وذلك كما أوضح حساب الاتحاد السعودي الرسمي على تويتر.

وتم كذلك خلال الاجتماع المصادقة على الاستفادة من خدمات عدد من الخبراء الدولييـن الذين تم ترشيحهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يُشار إلى أن ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية خاصة عدد بطولات كل نادٍ أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في السعودية، حيث يسود الاختلاف الكبير بين الأندية حول العديد من النقاط الخاصة به، وهو ما تسبب في عدم اكتمال محاولات سابقة.

Shahid