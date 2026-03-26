يا لها من تمريرة حلمية من أردا غولر! هدف فردي كاديوغلو يفتح الباب على مصراعيه أمام تركيا للوصول إلى نهائي تصفيات كأس العالم

تستمر أحلام تركيا بالتأهل إلى كأس العالم. في مباراة نصف نهائي التصفيات ضد رومانيا، سجل فردي كاديوغلو الهدف الأول في الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من أردا غولر.

في الدقيقة 53، سجل فردي كاديوغلو، لاعب نادي برايتون آند هوف ألبيون الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الهدف الأول (1-0) في مرمى رومانيا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم، بعد انطلاقة سريعة وتسديدة قوية. لكن العامل الحاسم في هذا الهدف كان التمريرة الرائعة من أردا غولر، نجم ريال مدريد. من الجانب الأيمن لوسط الملعب، أرسل غولر كرة دقيقة إلى منطقة الجزاء إلى كاديوغلو.

كان هذا الهدف بمثابة البداية لتركيا في مباراة كانت هادئة إلى حد ما حتى ذلك الحين، حيث سيطرت تركيا على مجريات اللعب، لكنها لم تحصل على الكثير من الفرص حتى ذلك الوقت.

