يا لها من تمريرة حلمية من أردا غولر! حلم تركيا بالتأهل إلى كأس العالم يستمر بفوزها 1-0 على رومانيا

وصلت تركيا إلى نهائي تصفيات كأس العالم. وفي مباراة نصف النهائي ضد رومانيا، سجل فردي كاديوغلو الهدف الحاسم 1-0 في الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من أردا غولر.

في الدقيقة 53، سجل فردي كاديوغلو، لاعب نادي برايتون آند هوف ألبيون الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، الهدف الأول (1-0) في مرمى رومانيا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم، بعد انطلاقة سريعة وتسديدة قوية. لكن العامل الحاسم في هذا الهدف كان التمريرة الرائعة من أردا غولر، نجم ريال مدريد. من الجانب الأيمن لوسط الملعب، أرسل غولر كرة دقيقة إلى منطقة الجزاء إلى كاديوغلو.

كان هذا الهدف بمثابة البداية لتركيا في مباراة كانت هادئة إلى حد ما حتى ذلك الحين، حيث سيطرت تركيا على مجريات اللعب، لكنها لم تحصل على الكثير من الفرص. حافظت تركيا على النتيجة 1-0 حتى نهاية المباراة، وستواجه الآن في النهائي الفائز في المباراة بين سلوفاكيا وكوسوفو.

إعلان