يا لحظ الفيحاء .. ضربة جديدة للنصر بعد "صدمة" الغياب الطويل لحارس مرماه

النصر يُواجه الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

يبدو أن الفيحاء يعيش أيام حظه الجميل! إذ يتعرض خصمه في مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، النصر، لظروف صعبة جدًا على صعيد جاهزية لاعبيه لمباراة الأربعاء القادم.

الفريق العاصمي تخطى لقاء الذهاب بهدف نظيف مما يجعل المواجهة مفتوحة لجميع الخيارات في الإياب، ولذا آخر ما يُريده المدرب لويس كاسترو هو دخول اللقاء بحارس مرمى واحد فقط وغياب أحد أهم لاعبيه ومفاتيح هجومه.

النصر تلقى يوم أمس صدمة غياب حارس مرماه، راغد النجار، لمدة 3-4 أسابيع بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق، وهو ما يجعله يدخل المواجهة بحارس مرمى واحد فقط هو وليد عبد الله صاحب الـ37 عامًا.

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الخبر الصادم الآخر وصل اليوم وهو غياب ظهيره الأيمن سلطان الغنام عن اللقاء بعد تعرضه لتمزق بسيط في العضلة الخلفية سيُبعده عن اللعب لمدة أسبوعين، مما يعني عدم قدرته على مواجهة الفيحاء في آسيا والشباب في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

غياب الغنام يُمثل ضربة قوية للمدرب لويس كاسترو، حيث يُعد أحد أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم ويُقدم أداءً هجوميًا فعالًا جدًا على الجانب الأيمن من الملعب.