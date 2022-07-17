"يا لحظ الأهلي .. سيكون بطلًا الموسم القادم"

الأهلي سيلعب في دوري يلو الموسم القادم

وصف الناقد الرياضي ناصر الطميحي النادي الأهلي بأنه الفريق المحظوظ في السعودية الموسم القادم، وذلك مقارنة بالرباعي الكبير الهلال والنصر والاتحاد والشباب.

الأهلي لم يستطع تفادي المصير الأسود وهبط بنهاية الموسم الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي إلى دوري الدرجة الأولى بعد إنهائه الموسم في المركز قبل الأخير.

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ورغم حجم الكارثة إلا أن الإعلامي الطميحي قرر النظر إلى نصف الكوب الممتلئ بقوله عبر حسابه على تويتر أن الأهلي سيكون الفريق المرعب في دوري يلو الموسم القادم، وأنه محظوظ مقارنة بالكبار لأنه ضمن تحقيقه لبطولة عكسهم جميعًا.

وأضاف "الأهلي فرقة الرعب، اسم على مسمى، أعتقد كل الأندية المشاركة في دوري يلو تفكر في الأهلي الذي سيكون الأقوى بينهم والمرعب لهم، يا حظ الأهلي الموسم القادم سيكون عنده بطولة، لكن الكبار تاريخ وإنجازات وقيمة، الاتحاد والهلال والنصر والشباب، ستكون منافستهم صعبة وقوية ولا أحد يعرف من سيكون البطل".

الاهلي فرقة الرعب اسم على مسمى اعتقد كل الاندية المشاركة في #دوري_يلو تفكر في الاهلي الذي سيكون الأقوى بينهم والمرعب لهم ياحظ الاهلي الموسم القادم سيكون عنده بطولة لكن الكبار تاريخ وانجازات وقيمة الاتحاد والهلال والنصر والشباب ستكون منافستهم صعبة وقوية ولا احد يعرف من سيكون البطل — ناصر الطميحي (@nassertomihi) July 17, 2022



تغريدة الطميحي وصفها البعض بأنها سخرية من الراقي واعتباره خارج الكبار في الدوري السعودي، فيما أكد البعض أنها رد على تغريدة الصحفي الأهلاوي أحمد الشمراني الذي أكد أن السعودية بها كبير واحد فقط هو الهلال وآخر يُحاول منافسته وهو النصر، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور السعودي بمختلف ميوله.



انتهى مسمى الأربعة الكبار ولم يبقَ إلا كبير واحد.. والبقية قطع شطرنج، إن جاز التعبير.

• أستثني النصر الذي يمثل اليوم حقيقة محاولة منافسة بطل تخدمه كل الفرق وينافسه واحد.

وهذا طبعاً، لا يخدم المنافسة، ولا روح المنافسة، بقدر ما يؤكد أن أبناء الهلال مخلصون له في كل الأندية. https://t.co/WbMOcDDYcu — احمد الشمراني (@Ahmed_alshmrani) July 17, 2022

يُشار إلى أن الأهلي أعلن اليوم الأحد تجديد عقد مدربه روبرت سيبولدي ليقوده في الموسم القادم، فيما ترجح التقارير انتقال نجومه لأندية دوري المحترفين على سبيل الإعارة لموسم واحد وعلى رأسهم عمر السومة وعبد الرحمن غريب القريب جدًا من النصر.