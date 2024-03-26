يا فرحة ما تمت .. نجم شتوتجارت يُغادر معسكر منتخب سوريا في السعودية!

اللاعب كان قد وافق على اللعب لسوريا قبل أسبوعين

"يا فرحة ما تمت" .. هذا ما قد يُوصف به مغادرة نجم شتوتجارت، محمود داوود، معسكر المنتخب السوري المقام في السعودية حاليًا استعدادًا لمواجهة ميانمار في تصفيات كأسي العالم 2026 وآسيا 2027.

داوود الذي سبق أن لعب للمنتخب الألماني مباراتين عام 2020 أعلن قبل أسبوعين تقريبًا اختياره تمثيل المنتخب السوري، وقد ضمه المدرب هيكتور كوبر للمعسكر المقام في الخُبر حاليًا.

الساعات الأخيرة شهدت الكثير من الجدل حول اللاعب وخلافاته مع المدرب وإدارة المنتخب، وبعد الكثير من الإشاعات حسم الاتحاد السوري الأمر اليوم الثلاثاء وأعلن مغادرة داوود المعسكر قبل ساعات من مواجهة ميانمار.

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ولم يكشف بيان الاتحاد السوري أسباب مغادرة صاحب الـ28 عامًا، بل اكتفى بالقول أنه غادر صباح اليوم بسبب استحالة تلبية طلباته التي نقلها للاتحاد وكيل أعماله والتي ستؤثر على المنتخب الوطني.

وأوضح الاتحاد أنه سيكشف كافة التفاصيل الخاصة بالأمر في وقت لاحق، مشددًا على أن مصلحة المنتخب السوري تأتي في المقام الأول.