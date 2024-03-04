"يا جاهل التاريخ" .. لافتة ساخرة من النصر في ملعب العين

مواجهة ساخنة منتظرة داخل وخارج الملعب بين العين والنصر

يبدو أن الجماهير الإماراتية استعدت جيدًا لاستقبال النصر في استاد هزاع بن زايد بنادي العين، حيث سيحل الفريق السعودي ضيفًا على العين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم الإثنين.

النصر تخطى مواطنه الفيحاء في دور الـ16 فيما استطاع العين إقصاء ناساف الأوزبكي، والفائز من الفريقان سيُواجه في نصف النهائي المتأهل بين الهلال والاتحاد ليتأهل أحدهم للنهائي حيث سيُواجه المتأهل عن مسار شرق آسيا.

المغردون عبر منصة إكس تداولوا صورة لإحدى اللافتات التي رفعها جمهور العين في المباراة، وقد حملت سخرية لاذعة من نادي النصر وإنجازاته القارية.

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حيث جاء فيها "نحن أبطال آسيا يا جاهل التاريخ .. العين 1-0 النصر"، وذلك تعبيرًا عن تتويج الزعيم الإماراتي بلقب دوري الأبطال مرة واحدة في تاريخه وعدم قدرة العالمي تحقيق هذا الإنجاز حتى الآن.

يُشار إلى أن اللقاء يغيب عنه عدد من نجوم الفريقين أبرزهم لابا كودجو وأندرسون تاليسكا للإصابة.