"يا انضباط أوقفوا سلمان الفرج" .. هاشتاج يُشعل حربًا بين الهلال والنصر
تشهد منصة تويتر حاليًا حربًا بين جمهوري الهلال والنصر بسبب هاشتاج "يا انضباط أوقفوا سلمان الفرج"، والذي سُرعان ما تحول إلى تريند يتضمن آلاف التغريدات من الهلاليين والنصراويين.
الجمهور النصراوي دشن الهاشتاج للمطالبة بإيقاف قائد الهلال "الفرج" لدعسه على يد عمر السومة مهاجم الأهلي خلال مباراة الفريقين في الأسبوع الأخير من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
المغردون العاشقون للقميص الأصفر غردوا محذرين من التسامح مع اللقطة، ودعموا موقفهم بصورة تُوضح دعس الفرج بقدمه على يد السومة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.
الناقد الرياضي سعود آل سليم أكد أن الإيقاف هو المطلوب وأي قرار آخر يُمثل مجاملة للهلال واللاعب، فيما أوضح زميله الأهلاوي محمد الثقفي أن لجنة الانضباط لن تنظر في اللقطة بحجة أن حكام الفيديو لم يُنبه الحكم لها لاقتناعه بأنها غير مقصودة.
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الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أكد أن لجنة الانضباط أمام محك حقيقي، وتمنى أن تقوم بدورها على أكمل وجه، وقد وجه رسالة إلى الفرج قال له فيها "تعلم جيدًا أنني من جمهورك، لكن ساءني ما قمت به مع عمر السومة وأنت الذي ذقت ألم الإصابة وتوقفت مجبرًا بسببها، أنا حزين لقيامك بهذا الأمر الذي لم يُشاهده الحكم".
الهلاليون ردوا بدورهم على تلك التغريدات مؤكدين أن الفرج لم يتعمد الدعس على قدم السومة، وموضحين أن الأخير لم يتقدم بأي شكوى ولم يتحدث عن الأمر أبدًا لسببين، الأول أنه موقن من عدم تعمد الفرج، والثاني أنه يُشجع الهلال.
وقد نشر الجمهور الأزرق مقاطع فيديو تُظهر الفرج والسومة يضحكان ويتبادلان الحديث وسط أجواء ودية تمامًا خلال اللقاء الذي لُعب على استاد الأمير عبد الله الفيصل.