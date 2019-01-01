يايا توريه ينفي الاعتزال ويؤكد: لدي المزيد
نفى النجم الإيفواري أن يكون ينوي اعتزال كرة القدم في الفترة المقبلة وعقب انتهاء الموسم الجاري كما خرج وكيله وأعلن.
جاء هذا في بيان أصدره يايا توريه بنفسه، وأكد خلاله أن تصريحات وكيله تم فهمها بشكل خاطئ، وأنه مستمر في ممارسة كرة القدم.
مانشستر سيتي خلال آخر موسمين في الدوري الإنجليزي:— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩
مباريات
76
فوز
64
تعادل
6
خسارة
6
أهداف
201
استقبال أهداف
50
فارق الأهداف
+151
نقاط
198
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وكتب توريه في بيانه: "كان هناك تشويش حول مستقبلي في الفترة الأخيرة، وأريد أن أوضح كل شيء، أنا أحب كرة القدم ولا أزال أريد أن أستمر في اللعب لسنوات مقبلة".
وأضاف: "نعم أنا بدأت في تحضير نفسي للشهادات الخاصة بالتدريب، لكن احتراف التدريب كعمل خاص بي هو أمر لا أفكر فيه الآن".
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وأكمل: "في الوقت الحالي أنا جاهز من أجل تحديات جديدة، ولا تقلقوا، وقتما أقرر الاعتزال سأعلم ذلك بنفسي بشكل رسمي".
جدير بالذكر أن وكيل يايا توريه بنفسه هو من كان قد خرج للعلن وأعلن عن اعتزال النجم الإيفواري قبل ساعات.