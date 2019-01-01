يان راش: ليفاندوفيسكي لاعب عظيم

يان راش أسطورة ليفربول يمدح نجم بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفيسكي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث أسطورة ليفربول ونجم كرة القدم الويلزية السابق يان راش عن المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، على خلفية اللقاء المنتظر بين بايرن ميونيخ وليفربول.

ويحل ليفربول ضيفًا على بايرن ميونيخ مساء الأربعاء المقبل، في قمة منتظرة ضمن إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وحول ذلك، قال يان راش إن المواجهة أمام بايرن ميونيخ ستكو نصعبة نظرًا لعدة عوامل منها وجود المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مارس ٢٠١٩

وقال راش: "ليفاندوفيسكي مهاجم عظيم، هو أحد أفضل المهاجمين في العالم ومن القادرين على صنع الفارق وحسم مواجهات كبرى كتلك"

وأضاف: "مواجهة بايرن ميونيخ ستكون حاسمة بالنسبة لمشوار ليفربول خلال هذا الموسم، مواصلة التقدم في دوري أبطال أوروبا سيكون إيجابيًا لكلا الفريقين"

رسالة إلى بيب جوارديولا.. حتى لا يضحك عليك التاريخ مرة أخرى

يذكر أن مواهة الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونيخ على ملعب أنفيلد منذ 3 أسابيع كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين.