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أغدق روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام هوتسبير، المديح على الموهبة الصاعدة لوكا ويليامز-بارنيت بعد ظهوره الأساسي الأول الذي حسم به المباراة. وقاد اللاعب البالغ 18 عامًا توتنهام إلى الفوز على إبسويتش تاون بهدفين دون رد يوم السبت، إذ سجّل الهدف الأول قبل أن يقدّم تمريرة حاسمة رائعة لدومينيك سولانكي.

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تعالت الأصوات المطالبة بإشراك اللاعب الدولي مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا خلال 12 شهرًا عصيبة عاشها توتنهام، وذلك بعد مرور أكثر من عام على ظهوره الأول مع الفريق الأول في سن السادسة عشرة. وبعد مشاركتين لافتتين بديلًا، حسم دي زيربي قبل 10 أيام من مواجهة إبسويتش يوم السبت خطته لمنحه أول مشاركة أساسية له في دوري الأضواء.

وسجّل ويليامز-بارنيت الهدف الأول في الدقيقة 15 قبل أن ينطلق في الشوط الثاني في مراوغة متعرجة صنع منها هدف سولانكي.

دي زيربي يكشف خطة ماديسون ومتطلباته الدفاعية

أوضح دي زيربي أن وضع اللاعب الشاب على مقربة من جيمس ماديسون كان مفتاح الحرية التي لعب بها، إلى جانب تعليمات صارمة وجّهها إليه يوم الخميس بشأن جهده الدفاعي.

وقال دي زيربي: «لوكا لاعب مميز. لست متفاجئًا، لأن موهبته أكبر مما تظنون. لقد لعب بشكل جيد جدًا. أعتقد أنه محظوظ، لأنه يلعب في نادٍ كبير، مع زملاء من الطراز الرفيع.

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«قررت منذ 10 أيام أن أشركه اليوم، وفي خطتي كان ماديسون ولوكا قريبين جدًا من بعضهما ليتحدثا اللغة نفسها ويلعبا معًا، واعتقدت أن خبرة ماديسون قد تكون مهمة. سلوك ماديسون يمكن أن يساعده على اللعب بحرية.

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«ويوم الخميس، تحدثت مع لوكا وطلبت منه أمرين. أمرين فقط. أن يلعب كما يلعب في الحديقة مع أصدقائه، بالحرية نفسها. وأن يلعب ويجتهد من دون كرة، مثل [عثمان] ديمبيلي، ومثل رافينيا، ومثل [لامين] يامال، لأن كرة القدم تسير في اتجاه مختلف، وأول المدافعين هم المهاجمون. حتى لو كانوا من الفائزين بالكرة الذهبية، أو على أي حال من اللاعبين الموهوبين، عليهم أن يعملوا داخل الملعب».

إلهام يوتيوب يغذي المقارنات مع يامال

أبدى دي زيربي ثقته بقدرة اللاعب البالغ 18 عامًا على مجاراة يامال، أعجوبة برشلونة، في نهاية المطاف، مستشهدًا باستعداده الهادئ داخل حافلة الفريق دليلًا على عقليته النادرة.

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وردّ عندما سُئل عمّا إذا كان ويليامز-بارنيت قادرًا على بلوغ مستوى يامال: «نعم، أعتقد ذلك. وواحد من أجمل الأشياء في مسيرتي... رأيته اليوم في الحافلة من ملعب التدريب إلى الملعب، لأنه كان قريبًا جدًا مني، وبينما كنا ندخل الملعب، كان يشاهد على يوتيوب رونالدينيو و[إدين] هازارد ونيمار.

«شعرت بأنه شاب مميز، لأنك إذا كنت قبل ساعة ونصف من ظهورك الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز تشاهد رونالدينيو وهازارد ونيمار، كل هذه النوعية من المواهب. كرة القدم سحر، أليس كذلك؟».

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الموازنة بين المهارة والكدّ مع تزايد التوقعات

بعدما حوّل مشاركاته القصيرة إلى ظهور أساسي أول حاسم، بات على ويليامز-بارنيت الآن أن يثبّت أقدامه في التشكيلة الأساسية بانتظام إلى جانب زملاء أصحاب خبرة مثل ماديسون وسولانكي.

غير أن رسالة دي زيربي واضحة: المهارة وحدها لن تكفي. فلكي يحاكي اللاعب الشاب نخبة المهاجمين مثل يامال، عليه أن يقرن إبداعه الجريء باستمرار بعمل لا يهدأ من دون كرة.