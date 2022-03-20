يأكل ما يريد .. كيف يتناول ليفاندوفسكي الحلوى ولا يتأثر؟!

كشف روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ عن سره الخاص بتناول الحلويات دون أن يفسد نظامه الغذائي الرياضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "تيليفوت"، وأكد خلالها أن سره يكمن في العقلية والسيطرة على رغباته.

كيف يحافظ ليفاندوفسكي على جسده ويتناول ما يريد؟

وقال ليفاندوفسكي: "لو أردت الحصول على الحلوى أنتظر بعد الغداء بساعة ونصف، أو قبل أن أتناوله بحوالي نصف ساعة".

وأضاف: "ما الذي يحدث في العقل هو بنفس أهمية ما يحدث في القدم، بوجود هدف واضح مثل الرغبة في اللعب بأعلى المستويات لأطول فترة ممكنة".

ما هي أرقام ليفاندوفسكي هذا الموسم؟

شارك ليفاندوفسكي هذا الموسم في 37 مباراة رفقة بايرن ميونخ في كل البطولات، وسجل 45 هدفًا وصنع أربعة لزملائه في الفريق.

وحصد ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي قبل أسابيع متفوقًا على ليونيل ميسي.

النجم البولندي ينتهي تعاقده في بايرن ميونخ بنهاية موسم 2022-2023 وارتبط بالرحيل لصفوف برشلونة في الصيف المقبل.