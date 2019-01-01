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كأس آسيا

ياسين بخيت: نستحق الفوز على سوريا لأن اهتمامنا بالفعل وليس الكلام

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لاعب المنتخب الأردني يتحدث عن الفوز على سوريا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد ياسين بخيت، لاعب المنتخب الأردني، على أن منتخب بلاده يستحق الفوز على نظيره السوري، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

المنتخب الأردني تمكن من تحقيق الفوز على نظيره السوري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا 2019.

لاعب الأردن قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "مبروك للأردن شعبًا وملكًا ولجميع اللاعبين، ولعبنا مباراة اليوم بروح وعزيمة كبيرة أكثر من مباراة استراليا".

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ياسين بخيت أردف: "استحقينا الفوز والتصدر، ولم نلتفت إلى الكلام، بل اهتمامنا كان منصبًاعلى العمل والأفعال فقط".

واستطرد قائلًا: "التوفيق والروح الواحدة وراء تحقيقنا الفوز، ودائمًا نلعب بروح شعب واحد".

واختتم بخيت تصريحاته قائلًا: "المستوى الجيد الذي أظهر به وراءه تعاون زملائي ودعمهم لي، ولعبي في الإمارات ساعدني على تقديم آداء جيد، والجهاز الفني درس سوريا بشكل جيد، ووضع التكتيك المناسب لتحقيق الفوز".

المنتخب الأردني أول منتخب يحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا، بعد تحقيق انتصارين على أستراليا ثم سوريا.

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