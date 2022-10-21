ياسر المسحل: فيفا سيحل أزمة توثيق البطولات .. والمالكي مثل خضيرة

المسحل يكشف عن رأيه في عمل رينارد

أكد ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة السعودي، على أنه سيستعين بخبراء في الاتحاد الدولي "فيفا"، من أجل توثيق تاريخ الكرة السعودية منذ بدايتها وحتى الآن.

فيفا يحل أزمة توثيق البطولات

المسحل قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية: "سنقوم بتوثيق تاريخ كرة القدم السعودية منذ تأسيسها، لأن البطولات أقيمت بعد التأسيس وآليتها والقرارات التي صدرت لتنظيم تلك البطولات".

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID

وتابع: "سيكون للجمعية العمومية كلمة في ذلك، وسنطلب من الأعضاء تقديم ما لديهم، بالإضافة للاستعانة بخبراء من فيفا مختصين بتاريخ كرة القدم، خاصة وأنني تفاجأت بامتلاك فيفا وثائق عن السعودية ليست موجودة لدينا".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السعودي: "من حق كل عضو في الجمعية العمومية الاعتراض أو المناقشة على أي قرار، أو حتى التعديل عليه، وعلاقتي بالجميع طيبة وممتازة، ولا أقبل أن يخافني أحد منهم".

ما هو رأي المسحل في خيارات رينارد لكأس العالم؟

شدد ياسر المسحل على أنه راضٍ تمامًا على اختيارات الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، في المعسكر الأخير استعدادًا لمونديال كأس العالم قطر 2022.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

وقال المسحل: "أشعر بالرضا عن رينارد بنسبة 100%، وكل الأسماء التي دار حولها الجدل ستكون بكامل عافيتها عندما يبدأ كأس العالم".

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

واستطرد قائلًا: "أضرب مثالًا بالألماني سامي خضيرة، الذي أصيب بإصابة خطيرة وعاد في كأس العالم 2014، وعبد الإله المالكي لا يختلف عنه".

واختتم المسحل تصريحاته قائلًا: "النتائج في صف رينارد، والمنتخب قفز معه 20 مركزًا في التصنيف العالمي".

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID