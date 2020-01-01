ياسر المسحل : الشهراني أول كبار المنتخب الأولمبي السعودي في طوكيو 2020

لاعب الهلال ياسر الشهراني من ضمن خيارات المدرب الوطني سعد الشهري لضمه للمنتخب الأولمبي

أكد ياسرالمسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على إعداد خطة وبرنامج مكثف لإعداد المنتخب الأولمبي، الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدًا أن الإعداد سيكون قريبًا من مدينة طوكيو.

وكشف المسحل أن لاعب الهلال ياسر الشهراني من ضمن خيارات المدرب الوطني سعد الشهري لضمه للمنتخب الأولمبي بعد التشاور مع مدرب المنتخب الأول.

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وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت استقرار الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري، على مجموعة من اللاعبين من أجل الاختيار بينهم لتمثيل الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت التقارير أن الجهاز الفني وضع ضمن خياراته الفنية كلا من: سالم الدوسري، وسلمان الفرج، ويحيى الشهري، وعبدالمجيد الصليهم، من أجل اختيار لاعبين في قائمة الأخضر بجانب الشهراني.

ومن المتوقع أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن الثلاثي الذي سيكون ضمن الأسماء التي ستتواجد في قائمة الأخضر قبل بدء معسكر المنتخب الاستعدادي المقبل.

ويميل مدرب الأخضر الأولمبي لاختيار ياسر الشهراني، نتيجة قدرته على اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، والسرعة التي يتمتع بها.

كما أن القناعة الفنية بالشهراني تأتي أيضًا لآنه يخوض المباريات برتم واحد، دون تأثر من الضغوطات، وانخفاض أداء اللعب.

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يُذكر أن المنتخب السعودي قد حسم تأهله إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حل وصيفًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في تايلاند منذ أسابيع.