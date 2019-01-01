ياسر القحطاني : مبروك فوز النصر بالديربي والدوري مازال في الملعب

حقق النصر قد حقق فوزاً كبيراً على حساب الهلال بنتيجة 3\2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي المعتزل التهنئة لفريق النصر، عقب حسم ديربي الرياض على حساب الهلال، وكذلك أكد أن المنافسة مازالت في الملعب.

وحقق النصر قد حقق فوزاً كبيراً على حساب الهلال بنتيجة 3\2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القحطاني غرد عبر حسابه بتويتر : "مبروك للنصر وهاردلك للهلال ،خسرنا جولة ولم نخسر المعركة! ما زال الدوري في الملعب ويجب علينا التركيز على تحقيق كامل النقاط المتبقية ” .

يا عالمي.. روح حلق فوق.. في عدتك دايم القمة 🔝



(@AlNassrFC :📸) pic.twitter.com/VjhL6q2qIK — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 30, 2019

وأكمل القحطاني : "اللي عنده انتقادات على الإدارة أو اللاعبين، يؤجل نقاشه إلى ما بعد نهاية الموسم، الأهم الآن يا جمهور الزعيم هو الوقوف مع الكيان ودعمه".

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وساهم فوز النصر في التربع على صدارة الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بينما توقف رصيد الهلال عند 53 نقطة.