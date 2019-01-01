ياسر القحطاني سفيرًا لقرعة دوري أبطال آسيا 2020

القحطاني يتواجد في قرعة دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن سفير قرعة دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد 2020، بعد انتهاء النسخة الماضية.

وكان الهلال قد توج باللقب بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني، ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بهدفين نظيفين في النهائي.

وتقام قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2020، غدًا الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور بحضور الكثير من الممثلين عن الأندية المشاركة.

وكشف صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ياسر القحطاني المهاحم التاريخي للهلال سيكون سفيرًا لقرعة دوري أبطال آسيا وتم اختياره من قبل الاتحاد الآسيوي.

ويعد القحطاني من أبرز المهاجمين في تاريخ آسيا، والهلال والمنتخب السعودي، بعد ما قدمه خلال سنوات لعبه رفقة الزعيم.

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ويسعى الهلال للدفاع عن لقبه بعد العودة لمنصات التتويج ما يقرب من 19 عامًا، حيث توج من قبل بنسخة 1999 – 2000، وظل صائمًا عن اللقب حتى النسخة الماضية.

ياسر القحطاني أقيمت مباراة اعتزاله مؤخرًا بمشاركة الكثير من اللاعبين الذين تواجدوا رفقته طوال مسيرته مع بعض اللاعبين التاريخيين.