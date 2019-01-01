ياسر إبراهيم في الأهلي تمهيدًا لتوقيع العقود

سابع صفقات الشياطين الحمر في الطريق

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حضر ياسر إبراهيم؛ مدافع سموحة السكندري، منذ قليل، إلى مقر النادي الأهلي المصري، للاجتماع مع مسؤوليه قبل التوقيع الرسمي على عقود ارتدائه الفانلة الحمراء.

وكان فرج عامر؛ رئيس النادي السكندري، قد أعلن أمس الأحد، أن رغبة اللاعب هي ما حسمت وجهته، حيث أتم الاتفاق مع مسؤولي القلعة الحمراء على شراء المدافع مقابل 30 مليون جنيه بجانب استعارة أحد لاعبي الأحمر.

صاحب الـ25 عامًا لعب من قبل لصفوف الزمالك عام 2013 قبل أن تتم إعارته لسموحة في يناير 2015 قبل أن يقود الأخير بشرائه نهائيًا من الأبيض.

غياب الشحات وضم جيرالدو وسليمان لقائمة الأهلي لمواجهة سموحة

وشارك المدافع الموسم الجاري مع سموحة في 16 مباراة، وصنع هدف وحيد.

ياسر إبراهيم يعد سابع صفقات الأهلي الشتوية، حيث تم التعاقد مع محمد محمود، حسين الشحات، محمود وحيد، رمضان صبحي، الأنجولي جيرالدو، والفلسطيني محمود السلمي.