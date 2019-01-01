ياسبر متساءلاً لماذا لا يفوز أياكس بلقب دوري الأبطال

بعد بايرن وريال مدريد هل يكون يوفنتوس الضحية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يؤمن جناح أياكس السابق، ياسبر أولسن، بأن الفريق الحالي يستطيع الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، حال تخطوا يوفنتوس الإيطالي.

وأقصى الفريق الهولندي، ريال مدريد بطل النسخ الثلاثة الأخيرة، من دور الـ16، ليلتقي بأحد مرشحي البطولة.

وتحدث أولسن عن حظوظ بطل أوروبا 4 مرات سابقة: "لما لا يفوزون باللقب، لذلك هما في تلك المرحلة، هناك العديد من الأشياء المختلفة في تلك المرحلة، ليس مباراتين فقط، هنا أشياء أخرى، وربما قليلاً من الحظ".

وواصل: "اعتقد أنهم لديهم القدرة في الفوز باللقب، هم شباب لا يخافون من أي شيء، لكن هذا قد يعمل ضدك، ليس لديهم مشكلة الذهاب والنتيجة أمام ريال مدريد رائعة".

وتابع: "خاصة مع دولة صغيرة تقدم هذا الأداء مع مستوى من البراعة".

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وعن الفريق الحالي وما قدمه أيضًا في دور المجموعات: "إذا نظرت لهم لقد لعبوا حقًا أمام كبار وحققوا نتائج، لا اعتقد أنهم خائفين من أي شخص في تلك المرحلة".

وأتم: "أحب الطريقة التي يلعبون بها، يلعبون بقوة وسرعة وكذلك يعرفون فنياً ماذا يقدمون، أنتظر الأمر لأن الطليان منظمين دائمًا في الشق الدفاعي، سيكون من المثير رؤية هذا".

وسيلتقي الفريقين في الأربعاء المقبل، بأمستردام، ثم الإياب يوم الثلاثاء بعد القادم في تورينو.