ياجور يقترب من الدوري السعودي

هل ينضم ياجور إلى فريق ضمك السعودي؟

بات محسن ياجور، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، قريبًا من الرحيل عن صفوف فريقه والانضمام إلى الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الجارية.

ياجور بدأ مسيرته في الرجاء قبل الاحتراف في سويسرا ثم بلجيكا كما مثل فرق الوداد والمغرب النطواني وقطر والخور والأهلي القطري.

وسوف ينتقل ياجور إلى ضنك لمدة موسم واحد على أن يحصل على 700 ألف دولار بينما يحقق الرجاء 600 ألف دولار.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة اليوم، الأربعاء، على أن يلتحق اللاعب بالمعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "الصباح" المغربية فإن نادي الرجاء لن يوافق على بيع اللاعب إلا أنّ ياجور منفتح لأجل الرحيل إلى الدوري السعودي رغم تجديد عقده مؤخرًا مع الفريق الأخضر.