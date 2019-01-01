وينكس: توتنهام نادي الطفولة وأحلم بالمشاركة في النهائي

نجم وسط سبيرز يحلم في الظهور ضد ليفربول

يعتقد هاري وينكس لاعب وسط توتنهام، أن المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، ستكون بمثابة الحلم الذي انتظره لسنوات.

توتنهام يطمح في اللقب الأول له بتاريخ البطولة، عندما يلتقي الريدز مساء السبت، في المواجهة التي تجمع بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

صاحب الـ23 عاماً يعتبر من مشجعي النادي اللندني، حيث بدأ عشقه لسبيرز في عمر الخمس سنوات.

الأعوام السبعة الملعونة.. قصة كلوب المأساوية مع النهائيات

وقال اللاعب استعداداً للمباراة:"إنه النادي المفضل بالنسبة لي أحببته وعمري 5 أعوام ولم ألعب لأي فريق غيره".

وأضاف:"المشاركة في النهائي سيكون شعوراً جنونياً أتمنى حدوثه، لعبت العديد من المباريات البطولة، وأريد المشاركة في هذه الحقبة المميزة بتاريخ النادي".

معركة بوتشيتينو | كيف سيلعب توتنهام أمام ليفربول؟

وتابع وينكس:"أتمنى الحصول على تلك الفرصة، وسيكون من المذهل فوزنا بالمباراة لنكتب التاريخ في مدريد".

وأنهى نجم سبيرز حديثه، مؤكداً أن توتنهام سيتعامل مع مباراة ليفربول مثل أي لقاء آخر، والالتزام بالاحترام الكافي بحجم التواجد في نهائي دوري الأبطال.