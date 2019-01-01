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الدوري الإنجليزي الممتاز

وينكس: الإصابات ليست مشكلة.. يمكننا المنافسة على اللقب

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وينكس يؤكد أن غياب هاري كين وديلي ألي قابل للتعويض..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى هاري وينكس لاعب وسط توتنهام هوتسبر اعتقاده بأن غياب ديلي ألي وهاري كين لن يؤثر على حظوظ الفريق بالمنافسة على اللقب.

 

وقال وينكس لسكاي سبورتس:"لدينا قائمة عظيمة بلاعبين عظماء، هاري وديلي لاعبين رائعين وكانوا مهمين للفريق".

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وأضاف:"ولكن لدينا لاعبين قادرين على مساعدتنا ولديهم نفس الجودة ويمكنهم اللعب على المستوى المطلوب".

وتابع:"لقد أظهروا ذلك بالنتائج التي حققناها في الأسابيع الأخيرة، فيرناندو (لورينتي) يظهر في الموعد بأهداف هامة لنا".

يذكر أن توتنهام الذي يعاني من الغيابات يحل ثالثاً بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر في الوقت الحالي بصفة مؤقتة.

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