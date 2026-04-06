ويليم فان هانيجم ينتقد لاعبًا واحدًا في أياكس: «لو كنت مدربًا، لكان قد انتهى أمري معه تمامًا»

لم يحظَ ويليم فان هانيجم بمعاملة تفضيلية هذا الموسم في الدوري الهولندي، كما كتب في عموده بصحيفة «ألجمين داغبلاد». ففي عطلة نهاية الأسبوع التي حصد فيها نادي PSV لقب الدوري للمرة السابعة والعشرين، خيب أياكس وفينورد الآمال مرة أخرى بشكل كبير.

"بالطبع، PSV هو بطل هولندا المستحق، والجميع متفق على ذلك"، هكذا يبدأ مقال الرأي الخاص به. ومع ذلك، يعلق "دي كروم" على لقب الدوري.

"لكن المستوى انخفض أكثر فأكثر دون أن يقترب أي منافس من الاستفادة من ذلك. مع هذا الفريق، لا تزال الكسل تكمن في الخلفية. حصل تيلستار على ست نقاط، وفاز فولندام على بي إس في. هذا لا يجوز أن يحدث لفريق لديه تشكيلة قوية كهذه."

كما كان الموسم بالفعل خالياً من القلق بالنسبة لـ PSV، الذي أصبح أول بطل على الإطلاق في الدوري الهولندي. وبالطبع كان لذلك علاقة أيضاً بمستوى المنافسة الضعيف للغاية.

وقد اتضح ذلك مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي، عندما لم يستطع فينورد، الذي كان في حالة ضعف مذهلة، أن يقدم أداءً يذكر أمام فولندام، وكان أياكس ببساطة أقل من مستوى توينتي.

"أياكس يقترب الآن من لقب ‘أسوأ أياكس على الإطلاق’"، يقول فان هانيجم. "إذا كنت أجنبيًا وصادف أن تكون في أمستردام يوم السبت وتمكنت من الحصول على تذكرة لمباراة أياكس - توينتي، فستشعر في المدرجات أنك تعرضت للخداع. وكأنك في فرع الهواة أو ما شابه."

ويوجه لاعب كرة القدم السابق انتقاده إلى لاعب واحد في فريق أياكس. "ثم أرى ووت فيغهورست يغادر الملعب بعد التبديل بنظرة تقول: "هل يتم استبدالي حقًا؟" الرجل الذي يشيد به رونالد كومان لدوره الإيجابي في منتخب هولندا، والذي لديه الجرأة بعد موسم كهذا ليرفع نفسه فوق البقية."

"لو كنت مدربًا، لكان قد انتهى أمري معه على الفور. لا يستطيع وايغهورست التفكير لمصلحة الفريق في أياكس أو المنتخب الهولندي عندما يحين الوقت الحقيقي. أليس هذا غير منطقي؟"، هكذا يقول. وأخيرًا، يخصص فان هانيجم بضع كلمات لأداء فينورد.

"هم أيضًا لا يفعلون شيئًا منذ شهور. بالطبع، ألارد ليندهوت لاعب سيئ للغاية، وكان يجب أن يحصل أياسي أويدا على ركلة جزاء، لكن إذا نظرت إلى كرة القدم بحتة، فلا يمكنك أن تأمل أبدًا في أن يقترب فينورد من بي إس في الموسم المقبل."