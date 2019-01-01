ويليان يكشف عن رغبته حول مستقبله وينتظر رد تشيلسي

النجم البرازيلي ينتظر عقدًا جديدًا من البلوز ويفكر في مستقبله بالفترة القادمة

يعد النجم البرازيلي ويليان أحد أبرز نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي بالوقت الحالي وكان أحد أفضل النجوم في صفوف البلوز بالسنوات الماضية مما جعله هدفًا للكثير من الأندية الكبرى في أوروبا على الرغم من كبر سنه الآن.

كانت بعض الصحف قد تحدثت عن رغبة بعض الفرق في القارة العجوز في التحرك من أجل الدولي البرازيلي بالصيف المقبل، ولكن الأمور قد تصبح صعبة بعض الشيء بسبب العقوبة التي وقعت على النادي اللندني بمنعه من الصفقات.

ومن جانب الدولي البرازيلي فقد صرح قائلًا: "لدي سنة أخرى في عقدي مع النادي، وبالطبع أنا أريد البقاء هنا، لا أعلم إذا كانت الإدارة هنا تريد وجودي أم لا ولكنني لا أرغب في الرحيل".

"أكون أو لا أكون" 👊



أليكسيس يتحدى جماهير يونايتد 🔴 pic.twitter.com/dLebnRpwLp — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 21, 2019

وتابع: "هذا النادي هو بيتي، لقد فزت بالألقاب هنا وأنا مرتبط بتلك الجماهير وهذا الفريق، أشعر بالسعادة وأقدم مستوى جيد ودائمًا أحاول أن أقاتل بكل ما لدي".

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا ينتهي عقده مع البلوز في صيف 2020 مما يجعل أمامه موسم آخر مع فريق العاصمة الإنجليزي.