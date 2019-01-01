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ويليان يكشف عن رغبته حول مستقبله وينتظر رد تشيلسي

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Getty Images
النجم البرازيلي ينتظر عقدًا جديدًا من البلوز ويفكر في مستقبله بالفترة القادمة

يعد النجم البرازيلي ويليان أحد أبرز نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي بالوقت الحالي وكان أحد أفضل النجوم في صفوف البلوز بالسنوات الماضية مما جعله هدفًا للكثير من الأندية الكبرى في أوروبا على الرغم من كبر سنه الآن.

كانت بعض الصحف قد تحدثت عن رغبة بعض الفرق في القارة العجوز في التحرك من أجل الدولي البرازيلي بالصيف المقبل، ولكن الأمور قد تصبح صعبة بعض الشيء بسبب العقوبة التي وقعت على النادي اللندني بمنعه من الصفقات.

ومن جانب الدولي البرازيلي فقد صرح قائلًا: "لدي سنة أخرى في عقدي مع النادي، وبالطبع أنا أريد البقاء هنا، لا أعلم إذا كانت الإدارة هنا تريد وجودي أم لا ولكنني لا أرغب في الرحيل".

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وتابع: "هذا النادي هو بيتي، لقد فزت بالألقاب هنا وأنا مرتبط بتلك الجماهير وهذا الفريق، أشعر بالسعادة وأقدم مستوى جيد ودائمًا أحاول أن أقاتل بكل ما لدي".

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا ينتهي عقده مع البلوز في صيف 2020 مما يجعل أمامه موسم آخر مع فريق العاصمة الإنجليزي.

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