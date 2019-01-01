ويليان يفكر في النهائي وكيبا يشيد بمستوى هازارد

تعرف على تصريحات ويليان وهازارد بعد وصول تشيلسي لنهائي الدوري الأوروبي

أكد ويليان، لاعب تشيلسي، أنّ فريقه قدّم أفضل ما لديه للوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي فيما أشاد زميله وحارس المرمى، كيبا اريزبلاجا، بمستوى الجميع بما في ذلك إيدين هازارد.

ركلات الجزاء ابتسمت إلى تشيلسي وقادت الفريق للفوز على فرانكفورت والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وقال ويليان في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة ضد منافس قوي ولكننا قاتلنا حتى النهاية وهدفنا دائمًا كان الوصول للنهائي".

وتابع: "علينا الآن الاستمتاع باللحظة والتفكير في النهائي والإعداد الجيد له".

قدمتم كل ما في وسعكم 🙌



هذه اللقطة بين مارتن هينتيرجير لاعب فرانكفورت والمشجع تؤكد ذلك 👌 pic.twitter.com/oGqBWVIRqj — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

من جانبه، علّق كيبا على الأمر بقوله: "أنا سعيد بما قدمه زملائي في الفريق، لقد بذلنا كل ما لدينا لأجل الوصول إلى المباراة النهائية".

واختتم: "الجميع قدّم مستويات رائعة وعلى رأسهم هازارد. ربما لم تكن هذه أفضل مباراة لنا ولكننا حاولنا بكل ما لدينا لأجل الوصول إلى النهائي".

جدير بالذكر أنّ الموسم الحالي هي المرة الأولى في التاريخ التي يصل فيها 4 أندية من دوري واحد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي اليوربا ليج.