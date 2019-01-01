ويليان يدافع عن جورجينيو ويتمنى بقاء هازارد

البرازيلي مستاء من أرضية الملعب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث النجم البرازيلي ويليان، على مواجهة تشيلسي الإنجليزي لدينامو كييف الأوكراني، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وكان تشيلسي قد فاز بثلاثية نظيفة في لندن، وسيخوض لقاء الإياب في كييف على الملعب الأوليمبي، الذي اشتكى من سوء أرضيته أثناء التدريبات.

لاعب شاختار دونيسيتك الأوكراني الأسبق، الغريم التقليدي لدينامو كييف، ليبدأ حديثه في المؤتمر الصحفي عن أرضية الملعب: "أرضية الملعب ليست الأفضل، لكن لن نفكر في عذا، سنخوض المباراة غدًا ونحاول الفوز باللقاء، الأرضية ستكون سيئة على الطرفين، وسنقوم بعملنا، وسيكون من الصعب اللعب بأسلوبنا، لكن علينا نسيان هذا والتفكير في الأفضل".

وتابع عن أرضية الملعب: "لابد أن نحذر غدًا، كل شيء ممكن، أحيانًا قد تتعرض لإصابة واتمنى أن نخوض المباراة غدًا ونفوز للتأهل".

وعن هدفه في لقاء الذهاب الذي جاء من ركلة حرة مباشرة: "ذلك عملي أن أسجل الأهداف واساعد زملائي، بالطبع هذا رائع أن أسجل هدفين في شباكهم واتمنى أن أضيف هدف ثالث غدًا".

وواصل حديثه عن زميله جورجينيو الذي تعرض لصافرات استهجان: "لا اعتقد أن هذا عادل، لا أريد الحديث عن هذا الأمر لكن عندما يقوم الجماهير بتلك الأمور لا تشعر بشيء جيد في أرضية الملعب".

وأردف: "حتى عندما يكون لا يلعب جيدًا، نريد دعم الجماهير حتى نهاية اللقاء، وهو مهم لنا ولاعب رائع ونعرف جودته، ونريد أن نُكمل في نفس الطريق".

عندما كان لـ تشيلسي متوسط ميدان يدافع ويهاجم ويصنع اللعب ويمرر تمريرات حاسمة ويقطع الكرات ويخرج دون أن يتّسخ قميصه 😅



الأسطورة فرانك لامباراد ✨



(🎥 : @premierleague)pic.twitter.com/IdMNeGGLqZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

واختتم عن مستقبل زميله البلجيكي إدين هازارد وإمكانية رحيله: "آمل بقاؤه معنا، لكن كرة القدم لا تعرف عنها شيء، لاعب رائع وواحد من أفضل لاعبي العالم، ومن أفضل من زاملتهم في مسيرتي، وأريد أن يبقي معنا، لا شك أنه يركز هنا ويريد اللعب والفوز بشيء هذا الموسم، لم يقل شيئاً عن ريال مدريد، هو يريد اللعب مع تشيلسي".

الجدير بالذكر أن تشيلسي وقع عليه الحظر من الدخول في سوق الانتقالات الصيفية والشتوية المقبلة، بسبب عدة خروقات في التعاقدات مع لاعبين دون السن.