ويليان: لامبارد يمكنه أن يصبح من أفضل مدربي العالم

أبدى ويليان جناح تشيلسي ثقته في مدربه فرانك لامبارد رغم البداية التي لم تسر على ما يرام حتى الآن.

وقال ويليان:"حافزي للنجاح هنا لا يزال كما هو حين وصلت، في كرة القدم أعتقد أن التحسن ضرورة لإثبات الذات في كل يوم".

وأضاف:"أتطلع للاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى التدريبات لأني أريد الفوز بالمزيد من البطولات مع تشيلسي".

وعن مدربه فرانك لامبارد قال:"أعتقد أنه سيقوم بعمل جيد لأنه كان لاعباً ذكياً للغاية والآن يمكنه أن يصبح واحداً من أفضل المدربين في العالم أيضاً".

وتابع:"حين أتى إلى هنا مع ديربي كاونتي في الكأس بالموسم الماضي، كانت الأجواء مذهلة، أعتقد أننا سنرى شيئاً استثنائياً في أجواء الملعب هذا الموسم".

وكان لامبارد قد فشل في تحقيق الفوز بأول ثلاث مباريات رسمية له مع النادي، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد 4-0، وخسر كأس السوبر الأوروبي بركلات الترجيح لصالح ليفربول، فيما تعادل اليوم مع ليستر سيتي 1-1.