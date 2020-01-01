ويليان: سر نجاح ليفربول غير موجود في تشيلسي وأستبعد العودة للبرازيل

ويليان يشيد بتجربة كلوب ويتحدث عن الفارق بين ليفربول وتشيلسي

أرجع النجم البرازيلي ويليان جناح نادي تشيلسي النجاح الذي حققه ليفربول خلال السنوات الأخيرة بالـ 5 سنوات المتواصلة من العمل مع يورجن كلوب.

وكان ليفربول قد حقق مع كلوب لقب دوري أبطال أوروبا ووصل إلى نهائي البطولة مرتين متتاليتين، كما يعتبر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب البريميرليج الغائب منذ 1990.

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وحول السر الذي قاد ليفربول إلى ذلك قال ويليان إن الأمور تكمن في الاستقرار الذي حدث للفريق بعد 5 سنوات متتالية مع مدرب بقيمة كلوب.

وأضاف: "بقاء نفس المدرب لفترة طويلة يخلق استقرارًا ويجعل الأمور تسير وفق منظومة محددة وهذا هو سر نجاح ليفربول في الحقبة الحالية"

وتابع: "ذلك غير موجود في تشيلسي، حيث أنه خلال تلك الفترة التي تواجد فيها كلوب مع ليفربول قاد تشيلسي 4 مدربين وهم مورينيو وهيندينك وكونتي ولامبارد"

وأردف: "بالنسبة لليفربول فإنهم يمتلكون مشروعًا واضحًا مع كلوب، المدرب كان مع النادي منذ ما يقرب من خمس سنوات. عندما يكون لديك استمرارية واستقرار يمكنك الفوز بالألقاب"

وأكمل: "الفريق هو نفسه والعناصر لم يتغير منها سوى لاعب أو لاعبين، بينما في تشيلسي العديد من اللاعبين يرحلون في كل موسم والعديد من اللاعبين الجدد ينضمون"

وحول مستقبله خلال الفترة المقبلة استبعد الجناح البرازيلي فكرة العودة إلى بلاده البرازيل وذلك لأنه يأمل في مواصلة المشوار في إنجلترا.

واسترسل: "رغبتي الآن هي الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنني في نفس الوقت لا أستبعد اللعب في منافسات أخرى، لا أعرف ماذا سيحدث"

وأيضًا: "كورينثيانز؟ يسألني الجميع هذا السؤال، بالطبع لدي حب للنادي، لقد انضممت إليهعندما كنت في التاسعة من عمري، غادرت عندما كان عمري 18 عامًا ولدي أصدقاء وعائلة وذكريات كثيرة"

واختتم: "في الوقت الحالي أشعر أنني في ذروة مسيرتي وفي أفضل حالاتي، لذلك أريد الاستمرار والمواصلة، أنا معتاد على أجواء إنجلترا لذلك ستكون لها الأولوية دائمًا"

خطة سرية من البريميرليج لتتويج ليفربول باللقب

يذكر أن تشيلسي قد عانى هذا الموسم من عقوبة المنع من التعاقدات، مما اضطره بقيادة المدرب فرانك لامبارد للاعتماد على عناصر الأكاديمية واسترداد اللاعبين المعارين.