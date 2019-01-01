ويليان: رحيل هازارد عن تشيلسي سيكون أمراً حزيناً

هازارد ارتبط اسمه بريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق ويليان، جناح تشيلسي، على التقارير التي تحدثت عن مغادرة زميله إدين هازارد للنادي الصيف المقبل ووصف الأمر بالحزين حال حدوثه.

وأجمعت عدة مصادر إعلامية أن النجم البلجيكي في طريقه للانضمام لصفوف ريال مدريد بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال ويليان مع "سكاي": "من الصعب الحديث عن موقف لا نعرف ما سيحدث بخصوصه، ولكن إذا رحل هازارد سيكون أمراً حزيناً".

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(📸: @premierleague)pic.twitter.com/UbUYo05fK1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 23, 2019

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ومن جانبه، رفض قائد الفريق سيزار أزبيليكويتا التعليق على شائعات رحيل أي من أفراد الفريق مع "سكاي" أيضاً: "أمر طبيعي ويحدث نهاية كل موسم واعتدناه".

وأضاف: "الآن هناك نهائي والتركيز منصب عليه، نريد تحقيق بطولة للنادي، بالإضافة لكونه ديربي، الدوري الأوروبي كان بطولتي الأولى هنا، الفوز بها مجدداً وفرصة لعب السوبر أمر جيد".

تشيلسي سيقابل أرسنال بباكو في نهائي الدوري الأوروبي بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري بختام موسم الفريق.