ويليان يوضح كواليس المشادة مع باركلي

لقطة انتهت بضياع ركلة الجزاء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح البرازيلي ويليان كواليس ما حدث مع زميله روس باركلي قبل تسديد ركلة الجزاء المهدرة في لقاء تشيلسي وفالنسيا بدوري أبطال أوروبا.

وشوهد الثنائي في نقاش حول أحقية تسديد الركلة، قبل أن يسدد باركلي الكرة لتصطدم بالقائم ويفوت فرصة التعادل على فريقه أمام نظيره الإسباني.

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وقال ويليان للمراسلين بعد المباراة: "باركلي شعر بالثقة للتسديد، أنا الآخر أردت التسديد، أضاع الكرة ولكن الأمر يمكن أن يحدث لأي لاعب، حتى جورجينو".

وأضاف: "من المهم التركيز، عندما نفوز نفوز معاً، والأمر نفسه فيما يتعلق بالخسارة، توقعنا نتيجة إيجابية وبحثنا عن الفوز، ولكن للأسف خسرنا".

وختم: "يجب أن نتحسن، لا يزال هناك خمسة لقاءات بعد، نملك فرصة للعبور بكل تأكيد للدور المقبل".

وكان فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، قد أكد أن باركلي كان المنوط بالتسديد في اللقاء الذي خسره البلوز بهدف نظيف أمام فالنسيا مساء الثلاثاء.